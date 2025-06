La Fundación Santa Fe fue escenario de una dramática protesta contra el sistema de salud: “Mi mamá también está entre la vida y la muerte”

La familia pidió ayuda para que la EPS autorice los exámenes requeridos - crédito Colprensa/Rtvc

Desde el 7 de junio, el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay permanece en la Fundación Santa Fe, en donde fue intervenido quirúrgicamente en varias ocasiones tras recibir tres disparos, dos en la cabeza.

Mientras el político colombiano sigue en estado crítico, cientos de ciudadanos se han acercado al centro médico para orar por Uribe Turbay y manifestar su apoyo a la familia del senador.

De la misma forma, se llevó a cabo una movilización a nivel nacional para pedir por el fin de la violencia en Colombia y dejar a un lado los mensajes de odio en el territorio nacional.

Familia protesta por la ineficiencia del sistema de salud en Colombia

En la tarde del 17 de junio, durante una transmisión de Rtvc, una familia se acercó al medio de comunicación para exponer que estaban en la Fundación Santa Fe para exponer su tragedia.

Katerine López expuso que su madre padece de una enfermedad por la que requiere un trasplante de médula ósea, que no ha sido posible porque la EPS Capital Salud no le ha autorizado unos exámenes.

“Oramos por la salud del senador Miguel Uribe, pero mi mamá, una ciudadana de a pie, también está entre la vida y la muerte, víctima de las balas de la tramitología y negligencia del sistema de salud”, se lee en la pancarta que tenían los ciudadanos en el lugar.

López también aprovechó el espacio para pedir ayuda de las entidades gubernamentales en su problemática.

“Estoy intentando conseguir el apoyo de ustedes, un trasplante de células madres, de médula ósea para mi mamá. Ella tiene Capital Salud, todos los médicos la quieren atender, pero no me han colaborado con las autorizaciones de unos exámenes pretrasplante”.

De la misma forma, expuso que ha tenido que asistir a varias oficinas, pero hasta el momento no ha recibido respuestas concretas sobre el proceso y las autorizaciones.

“He dado vueltas, he ido a Capital Salud, el especialista me envió unas órdenes, pero me tienen de vuelta en vuelta, que eso se demora 15 días, la enfermedad de mi mamá es de tiempo, si se compromete un órgano vital no se puede hacer nada más. Ella está en cama, no se puede mover muy bien, se está afectando rápidamente y a mí me tienen volteando”.

Por último, la ciudadana clamó por ayuda, asegurando que su familiar está cada vez peor: “Mi mamá va apagándose, yo voy y explico, a ella su piel no le está funcionando como debe funcionar”, puntualizó.

Fundación Santa Fe desmintió comunicado sobre muerte de Uribe Turbay

En la tarde del 17 de junio, se hizo viral en redes sociales un comunicado falso, en el que se afirmaba que el senador y precandidato había fallecido en la Fundación Santa Fe, y aunque desde el centro médico desmintieron esto, varios políticos alcanzaron a caer en el engaño.

Desde la Fundación Santa Fe, informaron que: “Toda información oficial se emite exclusivamente a través de nuestros canales verificados. Se recomienda abstenerse de difundir información proveniente de fuentes no oficiales“.

El último reporte médico sobre el estado de salud del precandidato presidencial fue expuesto el 17 de junio sobre las 7:10 a. m., en este se indicó que Uribe Turbay permanece con “manejo multidisciplinario con soporte y monitoreo hemodinámico y neurológico” y que su estado sigue siendo crítico con pronóstico reservado.

“Mucho ánimo, mucha oración. Miguel está haciendo lo que puede por su vida. Lo demás depende de la atención y la solidaridad de todos los que lo apoyan”, declaró desde la Fundación Santa Fe Julio Cesar Turbay, tío del precandidato.