Karen Sevillano explicó cómo fue la experiencia con el psicólogo tras salir de ‘La casa de los famosos Colombia’ y dijo para qué sirve

Karen Sevillano, la creadora de contenido y ganadora de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, y presentadora del after show del mismo programa en la segunda edición, habló sobre el proceso emocional que vivió después de salir del reality show.

En una reciente entrevista con La Mega, la vallecaucana reveló que, tras la exposición mediática y la intensidad del encierro, tuvo que recurrir a terapia psicológica para recuperar su bienestar mental.

“Yo estuve en terapia psicológica bastante tiempo. Claro, porque yo salí con ansiedad social”, confesó Sevillano al hablar sobre el impacto que tuvo en ella la experiencia del programa y cuando le preguntaron por la presencia de un profesional de la salud mental en el programa.

La influencer aseguró que el aislamiento, las tensiones propias de la competencia y el juicio constante del público le pasaron factura a nivel emocional y mental.

Según explicó, uno de los efectos más difíciles fue el deterioro de sus habilidades sociales, pues ella se considera una persona que puede entablar una conversación fácilmente y en ese momento no se sentía de la misma manera. Además, debido a los conflictos que se presentaron con otros participantes, terminó con una actitud de prevención que le costó dejar.

“Uno pierde habilidades sociales, ya uno como que no sabe cómo comunicarse con los demás. Sale también súper a la defensiva”, aseguró la ganadora de la primera temporada.

Karen Sevillano también describió que al salir de la casa se encontró con dos mundos completamente opuestos: “Todo el mundo lo está atacando. Otro, todo el mundo lo está celebrando”, lo que generó un choque emocional significativo.

Para Karen, la ayuda de un profesional fue crucial no solo para sobrellevar esa dualidad de opiniones que recibió del público, también para evolucionar como persona y convertirse en lo que es actualmente profesional y socialmente.

“Yo maduré muchísimo y sobre todo aprendí a colocarme en los zapatos de los demás desde que salí de La casa de los famosos”, dijo con sinceridad.

La influenciadora también reflexionó sobre el tipo de imagen que quiere proyectar en esta nueva etapa de su carrera, pues se le han abierto algunas puertas en espacios televisivos y de presentación que la han hecho evolucionar, según comentó.

“Yo, por ejemplo, ya no ando metida en bochinche ni mucho menos, porque no me interesa. Y segundo, eso no es lo que yo quería proyectar de ahora en adelante”.

Durante la entrevista también agradeció que con su actitud calmada y su crecimiento emocional pudo vincularse a nuevos proyectos, como su participación con Telemundo en el Reinado, a pocas semanas de dejar el reality del Canal RCN, una experiencia que, en sus palabras, disfrutó enormemente: “Ustedes saben que yo amo el reinado”, dijo entre risas, y luego el convertirse en presentadora oficial de una de las extensiones que tiene el programa en el que participó.

Karen Sevillano es una de las primeras figuras del reality en hablar de manera tan abierta sobre el impacto psicológico que puede tener la experiencia de La casa de los famosos, junto con Melissa Gate y Emiro Navarro, quienes en su momento comentaron que también estaban recibiendo terapia.

Sus declaraciones han abierto la conversación sobre la importancia de contar con acompañamiento psicológico profesional para los participantes de este tipo de programas, quienes deben afrontar no solo el encierro y la exposición, sino también el peso de la fama inmediata y las críticas masivas al salir.

Con estas palabras, Sevillano no solo pone sobre la mesa el debate sobre la salud mental en la industria del entretenimiento, sino que también da un ejemplo a sus seguidores sobre la valentía de pedir ayuda y trabajar en uno mismo, incluso después de haber ganado una competencia tan mediática como esta.