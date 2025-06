Así fue como Miguel Uribe habló sobre la muerte: “Me ha llevado a muchas preguntas existenciales”

Miguel Uribe, senador de la república - crédito Prensa Senado

El senador y precandidato presidencial del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, completó once días internado en la Fundación Santa Fe de Bogotá, luego de que fuera víctima de un atentado durante un acto público en el barrio Modelia, al occidente de Bogotá.

Según los reportes del centro médico, el congresista de oposición permanece en estado crítico, bajo manejo en la Unidad de Cuidados Intensivos, con pronóstico reservado y máxima gravedad.

Mientras que los colombianos continúan elevando sus plegarias para la pronta recuperación del parlamentario, en redes sociales se viralizó un video en el que Uribe Turbay concedió una entrevista donde reflexionó sobre la muerte y comparte la forma en la que este tema lo ha marcado desde la infancia.

En la grabación, compartida por el usuario @libre_oposicion de Instagram, el político sostuvo que la muerte es uno de sus mayores miedos, al recordar que durante su niñez, su madre, la periodista Diana Turbay, fue asesinada en 1990, durante un fallido rescate de la fuerza pública, tras permanecer cinco meses secuestrada por el Cartel de Medellín.

“Mi mayor miedo sin duda es la muerte y pues eso me ha llevado a muchas preguntas existenciales. A mí me atropelló la muerte muy chiquito. Es que uno a los cuatro años y medio no tiene por qué ir a un entierro de nadie y menos de la mamá”, expresó Uribe Turbay en la entrevista mencionada.

Adicionalmente, Miguel Uribe profundizó sobre el impacto de la muerte en su vida y la dificultad de comprender el fin de la existencia humana.

“Confrontar eso, el fin de la existencia del ser humano, es un tema muy difícil de entender. Bueno, no en vano, durante toda la historia los filósofos se han tratado, se han dedicado a entender eso, la existencia que hay después de la muerte, etc.”, manifestó el senador en su momento.

Así mismo, el congresista de oposición declaró: “Entonces ha sido un proceso también, obviamente, y es un miedo en el sentido en que me recuerda nuestra condición de seres humanos. Y eso al final también lo vuelve a uno mucho más sensible frente a la vida, frente al dolor ajeno, frente a las dificultades que hay. Porque, pues, en algo que todos somos iguales es en eso”.

Estado de salud de Miguel Uribe

En la mañana del miércoles 18 de junio de 2025, la Fundación Santa Fe de Bogotá entregó el duodécimo reporte médico sobre la condición del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

Según el centro médico, el político colombiano continúa bajo manejo especializado, con monitoreo constante de sus signos neurológicos y hemodinámicos.

“Continúa bajo manejo en la Unidad de Cuidados Intensivos en estado crítico, manteniendo su condición de máxima gravedad y con pronóstico reservado. Continuamos realizando el cuidado integral y multidisciplinario requerido con monitoreo permanente de sus constantes neurológicas y hemodinámicas”, se lee en el comunicado firmado por el doctor Adolfo Llinás Volpe, director general del centro hospitalario.

Además, la Fundación Santa Fe anunció que los próximos comunicados solo se emitirán si se presentan cambios clínicos relevantes, dejando de lado la entrega diaria de reportes. “Anticipamos que los siguientes comunicados sobre su estado de salud se emitirán en el momento en que existan cambios clínicos relevantes”, agregaron.

El atentado contra Miguel Uribe Turbay, miembro del Centro Democrático y aspirante a la presidencia en las elecciones nacionales de 2026, ocurrió el 7 de junio en el parque El Golfito de Modelia, en la localidad de Fontibón, al occidente de Bogotá.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, el senador participaba en un acto político cuando fue atacado por un sicario menor de edad, que accionó un arma de fuego (Glock 9 mm) en medio de la multitud. Desde entonces, el funcionario ha sido sometido a varias intervenciones quirúrgicas debido a la gravedad de la lesión intracraneal sufrida durante el ataque.

Por el momento, la Fiscalía General de la Nación ha judicializado a tres personas: un menor de 14 años, una joven de 19 años y un hombre adulto, quien habría conducido el vehículo utilizado por los atacantes el día del hecho.