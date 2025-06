El Pacto Histórico buscará hundir el proyecto de ley que reforma el Icetex: romperían una promesa de campaña de Gustavo Petro

El proyecto de ley para cambiar el Icetex peligra por culpa del Gobierno Petro - crédito Colprensa/Presidencia

El futuro del proyecto de ley que busca transformar y modernizar el Icetex se definirá el jueves 19 de junio de 2025 en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.

De no ser aprobado en primer debate, la iniciativa será archivada, poniendo fin a un esfuerzo legislativo que generó intensos debates en el Congreso. El proyecto, respaldado por más de 20 congresistas de diferentes partidos, enfrenta una fuerte oposición, incluso desde el propio Gobierno.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

El expresidente de la Cámara David Racero intentó frenar el avance de la propuesta en varias ocasiones durante el debate en la Comisión Primera. Durante la discusión, parlamentarios cercanos al petrismo presentaron una ponencia de archivo, una proposición de archivo y una de aplazamiento, todas derrotadas en la sesión. Finalmente, la ponencia positiva del proyecto fue aprobada, pero aún quedan 20 artículos por votar antes de que venza el plazo este jueves. Persisten dudas sobre si el Gobierno buscará romper el cuórum para evitar que la iniciativa prospere.

Los miembros de la bancada de gobierno podrían romper el cuórum para evitar que la iniciativa prospere - crédito Colprensa

En caso tal de que la bancada de Gobierno haga su ‘jugadita’ para que se archive el proyecto de ley, estarían incumpliendo una de las promesas de campaña de Gustavo Petro cuando aspiraba a la presidencia en 2022, ya que se comprometió a reformar el Icetex.

El proyecto de reforma al Icetex fue presentado por las congresistas Catherine Juvinao y Duvalier Sánchez, de la Alianza Verde; Piedad Correal, del Partido Liberal; Julio César Triana, de Cambio Radical; y Hernán Cadavid, del Centro Democrático, entre otros. Además, contó con la colaboración de exdirectores del Icetex, universidades, organizaciones estudiantiles y expertos en educación. Para su desarrollo, se llevaron a cabo cinco audiencias públicas en ciudades como Bogotá, Medellín, Manizales y Pereira.

Desde 2025, la congresista Catherine Juvinao había invitado al Gobierno de Gustavo Petro a unirse al proyecto y radicarlo de manera conjunta en el Legislativo. Incluso, solicitó al Ministerio de Educación la realización de mesas técnicas para trabajar en la propuesta, pero no obtuvo respuesta.

El ministro de Educación, Daniel Rojas, presentó un concepto negativo sobre la reforma - crédito Ministerio de Educación

Por su parte, el ministro de Educación, Daniel Rojas, presentó un concepto negativo sobre la reforma, lo que generó críticas por parte de Juvinao. Según la congresista, el proyecto está basado en una propuesta que el propio Gobierno había considerado presentar, pero que finalmente no llevó al Congreso. “Ahora, increíblemente, se están oponiendo a sus propias propuestas”, afirmó.

Así las cosas, Juvinao hizo un llamado al Gobierno para que deje de lado lo que calificó como “mezquindad” y se sume al proyecto en lugar de intentar bloquearlo. “Quiero que se unan, que nos ayuden a ajustarlo, a mejorarlo y a sacarlo adelante. Pero, que no se interpongan en este proyecto, que es la única luz para que este gobierno no termine de matar al Icetex”, expresó. Además, recordó que el ministro Rojas advirtió que en 2026 no habrá recursos para la entidad, lo que agrava la situación financiera del Icetex.

El desenlace de esta iniciativa en el Congreso será crucial para el futuro del Icetex y para miles de estudiantes que dependen de sus servicios.l - crédito Colprensa

El proyecto de ley incluye medidas que beneficiarían directamente a los jóvenes colombianos. Entre sus propuestas destacan la imposición de un tope a las tasas de interés de los créditos educativos, la creación de un crédito educativo social, una política integral de subsidios de sostenimiento para los beneficiarios, condonaciones para estudiantes destacados y una política de salud mental para quienes accedan a los créditos. Además, asegura un rubro fijo para el Icetex en el Presupuesto General de la Nación, lo que evitaría que futuros gobiernos desfinancien la entidad.

El desenlace de esta iniciativa será crucial para el futuro del Icetex y para miles de estudiantes que dependen de sus servicios. El debate de este jueves será determinante para definir si el proyecto avanza o si, por el contrario, queda archivado, dejando en el aire las reformas propuestas para la entidad.