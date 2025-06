Anunciaron presentación de Altafulla como cantante y se viralizaron videos con burlas en los comentarios: “¿Incluyen tapones para los oídos?"

Andrés Altafulla ganó 'La casa de los famosos' en su segunda temporada y firmó varios conciertos en diferentes ciudades del país - crédito cortesía Canal RCN

Después de conquistar al público colombiano y alzarse como el gran ganador de La casa de los famosos Colombia 2025, Andrés Altafulla comienza a escribir un nuevo capítulo en su vida artística, ya que el cantante costeño se prepara para debutar oficialmente en los escenarios del país.

Aunque todavía no ha realizado un anuncio formal sobre su agenda de conciertos, distintas empresas promotoras ya han confirmado algunas presentaciones en las que Altafulla sería protagonista, generando gran expectativa entre sus fanáticos.

De acuerdo a lo que se ha dado a conocer en las redes sociales, la primera parada en su calendario sería el jueves 19 de junio en Montería, donde se presentará en la reconocida Plaza La Castellana, acompañado de artistas urbanos de talla internacional como Ñejo y Luigi 21 Plus.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

A esa fecha se suma un segundo evento que ha comenzado a circular en redes sociales: el sábado 5 de julio en Sincelejo, en el bar nocturno Full Drinks, uno de los espacios de rumba más populares de la capital sucreña y aunque Andrés Altafulla no ha confirmado su participación, la expectativa en torno a su presencia es alta, especialmente porque sería una de sus primeras presentaciones en vivo luego de salir del reality.

Altafulla fue blanco de burlas y críticas por show que dio en 'Buen día, Colombia' - crédito canal RCN

De todas formas, también hay personas que han salido a reaccionar de manera negativa, pues en las plataformas digitales están circulando videos con los comentarios de personas que se están burlando de las presentaciones del artista porque, al parecer, no sabría cantar.

Esto porque Altafulla estuvo en entrevista en el programa Buen Día, Colombia y cuando le dieron un espacio para interpretar una de sus canciones todo parece indicar que no le habría favorecido mucho, pues se volvió viral el clip con personas criticando, burlándose e indicando que esa sería la razón por la que el barranquillero no podido “pegar” en la música.

“Jajaja ¿y se preguntan aún por qué no ha pegado un disco? ¿Por qué la familia tiene que pagar para que gane? Jajajaja Ahora entiendo", expresó una internauta junto al video.

Critican a Altafulla por interpretación en vivo en 'Buen día, Colombia' - crédito @AG192900/X

Sin embargo, no fue solo esa publicación la que se movió por todas las redes sociales con comentarios desfavorables, hubo otro clip en el que se ven las boletas de ingreso a un evento en las que aparece el nombre del barranquillero y el público volvió a dejar mensajes desfavorables, expresando que la música no es su mayor talento e incluso pidiendo que no se hagan conciertos de él.

“¿Cómo hago para no ganármelas?“, ”¿Incluyen tapones para oídos?“, ”¿Qué precio tienen? Para saber cuánto me ahorro“, “¿Dónde es? Para no ir”, “Menos información, por favor”, “¿Hace conciertos privados? Es para un enemigo", dicen algunos de los mensajes.

Altafulla no ha salido a reaccionar ni a decir nada al respecto, mientras tanto sigue con sus planes musicales intactos, de hecho, en una entrevista aseguró que la plata que ganó en La casa de los famosos Colombia tiene pensado invertirla en su carrera artística.

De igual forma, se espera que siga apareciendo en sus shows programados como el concierto de Medellín que se convirtió en tendencia por la sorpresiva participación de Karina García, su pareja, pues fue una de las primeras grandes apariciones públicas del cantante tras su triunfo en el reality y también la oficial con su nueva relación sentimental.

Reacciones por conciertos de Altafulla - crédito @anthonyrafaelr/IG

A pesar de las críticas por su canto en el matutino del Canal RCN, el artista, originario de la costa colombiana, demostró en el escenario la misma energía y carisma que lo llevaron a conquistar al público televisivo. Durante el evento en la discoteca Tutaina de Medellín se llenó de seguidores del programa, quienes corearon los éxitos del cantante y celebraron cada interacción.