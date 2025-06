Yina Calderón aclaró los rumores sobre su ingreso a ‘La casa de los famosos All-Stars’ de 2026

Así lo dio a conocer la DJ a través de una transmisión en vivo en su cuenta de Tik Tok - crédito @soyandyricardo/IG

El 4 de junio de 2025, la mamá de Yina Calderón anunció a sus seguidores que sería la primera participante confirmada para ingresar a La casa de los famosos All-Stars, edición que fue anunciada al cierre de la temporada en la que participó como invitada Melissa Gate.

“Estoy que lloro de la felicidad, ¡Yina se me volvió internacional! Se nos va para México, para La casa de los famosos”, fueron las palabras que dijo Ome, después de que se viralizara la información, divulgada por el periodista de entretenimiento Javier Ceriani. Sin embargo, no se había conocido un pronunciamiento oficial de la DJ al respecto.

La empresaria asegura que tiene una masa en su espalda baja del tamaño de su mano, residuos de los biopolímeros - crédito @yinacalderontv / Instagram

Después del boom mediático que tuvo la versión de La casa de los famosos Coilombia, Calderón volvió a referirse a su participación en el formato para los Estados Unidos y que se graba en la casa estudio de México.

La polémica empresaria desmintió a su mamá y al periodista argentino, afirmando que hasta el momento no ha firmado ningún contrato.

"Yo ni he firmado nada, ni soy una de las participantes confirmadas, ni nada de eso. Obvio, a mí me encantaría ir, porque yo amo los realities y quedó demostrado con la oportunidad que tuve en Colombia”, respondió en medio de su aparición junto a Westcol para participar en su evento.

Durante una conversación cara a cara, Yina Calderón expresó su descontento con Karina García por sus alianzas estratégicas con otros participantes - crédito cortesía del Canal RCN

Pero, el sueño no está lejos, pues reveló otro dato que sus seguidores desconocen.

De acuerdo con la huilense, ha tenido algunas conversaciones con varios representantes de famosos en los Estados Unidos e incluso, con el mismo que habría catapultado la presencia de Gate en el reality de Telemundo, Gus Rincón.

“He estado hablando con representantes muy chimbas que hay en Miami y que me pueden ayudar, como Daniel Ferrer, el mismo Gus Rincón que es un teso. Ha habido acercamientos, pero hasta el momento no he firmado nada“, concluyó.