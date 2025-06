Reforma laboral: Efraín Cepeda confirmó que se irán “a voto limpio” con los 12 artículos restantes si no hay consenso; mensaje de Petro causó molestia

Efraín Cepeda, presidente del Senado, mostró su molestia por la publicación del presidente de la República, Gustavo Petro - crédito Colprensa - @senadogovco/X

El ambiente en el Senado, en el que se discutía la reforma laboral en su cuarto debate, se enrareció el lunes 16 de junio de 2025. Y todo tras la publicación de un mensaje en redes sociales por parte del presidente de la República, Gustavo Petro, lo que llevó a varios legisladores a expresar su inconformidad y a que el presidente de la corporación, Efraín Cepeda, decidiera suspender la sesión dedicada a la discusión de la reforma laboral.

El titular del órgano legislativo indicó que, si no se logra un consenso con el Gobierno sobre los 12 artículos más polémicos de la reforma, luego de haberse aprobado siete puntos neurálgicos de la reforma, la votación se hará de manera directa en la sesión del martes 17 de junio, fecha que se ha puesto como límite para darle trámite a lo que resta del proyecto de ley, a tres días del final de la presente legislatura.

Cepeda explicó que la decisión de levantar la sesión buscó dar espacio a un “último esfuerzo” de concertación entre el Gobierno y los ponentes del proyecto. “Demos espacio a ese último esfuerzo, si no mañana (martes) nos iremos a voto limpio”, afirmó el veterano congresista, que también detalló que la sesión se reanudará a las 09:00 a. m., momento en el que se someterán a votación los artículos pendientes, haya o no acuerdo.

Quedan 12 artículos por aprobar de la reforma laboral, los que incluyen los puntos más cruciales del articulado - crédito Nathalia Angarita/REUTERS

A su vez, expresó la ausencia de la bancada del Centro Democrático durante parte de la sesión, debido a la complicación en el estado de salud del senador Miguel Uribe, dificultó la posibilidad de aprobar los artículos en los que no existe consenso. “Si hoy tuvimos la baja entendible de la bancada del Centro Democrático y sin esos votos no tenemos cómo ganar alguno de esos artículos que en que no estamos de acuerdo”, dijo el presidente de la corporación.

¿Cuál fue el mensaje que desató la controversia en el Senado?

La molestia en el Senado se originó tras un mensaje publicado por el jefe de Estado en la red social X, en el que cuestionó que en el Senado, según él, se quiera retroceder en relación con el texto que vio la luz en la Cámara de Representantes; para lo cual, incluso, ha condicionado el retiro de la consulta popular, a cambio de que vea la luz en el órgano legislativo la proposición que inicialmente fue radicada y que contempla temas como los recargos nocturnos, dominicales y festivos.

“Un acuerdo sobre la reforma laboral con el senado, se da sobre la base de no retroceder el consenso alcanzado en la Cámara. Al Senado le solicitamos es avanzar más progresistamente de lo aprobado en Cámara. No retroceder sobre lo alcanzado en Cámara. Nosotros no estamos aquí para perjudicar gente humilde y trabajadora, solo por fortalecer unos privilegios”, expresó el primer mandatario, que desconoció así los compromisos alcanzados previamente.

Esta fue la publicación del presidente Gustavo Petro que causó la polémica en el Senado y que truncó los acuerdos establecidos en una reunión previa sobre la reforma laboral - crédito @petrogustavo/X

El mensaje de Petro en X incluyó también una referencia al atentado sufrido por el senador Miguel Uribe Turbay, rechazando cualquier insinuación de que el Gobierno tuviera responsabilidad en el hecho. “No es cierto que seamos responsables del atentado al senador Uribe solo por defender los derechos de los trabajadores. El autor intelectual del atentado, es de los mismos que capturan rentas ilegales y se burlan del pueblo trabajador”, afirmó Petro.

Aunque el ministro del Interior, Armando Benedetti, sostuvo una versión distinta sobre el estado de los acuerdos, Cepeda insistió en que sí se produjo una ruptura tras el mensaje de Petro. “Esperemos que la reunión de hoy sirva para recomponer los acuerdos que se rompieron por un trino del presidente”, expresó el congresista, que dijo estar a la expectativa de que las partes logren restablecer los consensos durante la noche, antes de la votación definitiva.

El cardenal Luis José Rueda, convocante de la jornada, al centro del diálogo, se sentó en medio del presidente Gustavo Petro y el presidente del Senado, Efraín Cepeda - crédito @DapreCol/X

La controversia también se intensificó porque, según Cepeda, el mandatario desconoció los compromisos alcanzados en una reunión previa con los cardenales de la Conferencia Episcopal. Cepeda lamentó que, pese a la firma de documentos, las acciones posteriores del mandatario no correspondieran a lo pactado. “Él seguramente ya les mandó a ustedes el documento firmado. Pero realmente de nada vale firmar documentos si luego se actúa de otra manera”, declaró.

Uno de los puntos que aún no se ha resuelto es el tratamiento de las microempresas en la reforma, especialmente en lo referente a las jornadas laborales. Cepeda advirtió que “parece que el presidente Petro se opuso sin dar la mano a la economía popular. Desempleados e informales serán más si no ayudamos”; en un aspecto que es considerado clave por varios sectores, ya que podría afectar a un amplio segmento de la economía nacional.