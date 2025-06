Marcela Reyes se manifestó sobre la pelea entre Andrea Valdiri y Yina Calderón en el ‘Stream Fighters 4’: “Quiero verla en vivo y en directo”

La DJ aseguró que cualquiera de las dos puede ganar ese encuentro de boxeo - crédito @emfuror/IG

En la noche del 15 de junio se conoció la lista de participantes que integran el cartel del próximo Stream Fighters que se llevará a cabo el 18 de octubre en el Coliseo MedPlus de Bogotá, en el que un encuentro en especial llama la atención de los internautas y seguidores del streaming en el país.

Se trata de la pelea que protagonizarán Yina Calderón con Andrea Valdiri, que ha provocado algunas reacciones en redes sociales, como la de Marcela Reyes, que en medio de una dinámica de preguntas y respuestas aclaró lo que piensa de este encuentro organizado por Westcol.

Según expuso la quindiana, “quiero ver esa pelea en vivo, me encanta, o sea, me fascina el enfrentamiento entre las dos”.

Posteriormente, expuso que las dos mujeres están en sus afectos y ha intentado arreglar la relación entre Valdiri y Calderón en repetidas ocasiones, pero no ha sido posible.

“Ojalá que después de esa pelea en ese ring, hoy ya se puedan, ya se puedan relajar, ya puedan todo, que quién creo que vaya a ganar, no sé, la Valdiri tiene experiencia, la Valdiri entrena, la Valdiri y todo ella”.

Además de destacar las cualidades de la bailarina barranquillera, Reyes aseguró que Calderón “tiene calle”, por lo que no sabe cuál de las dos podría llegar a ser la vencedora o si se declare un empate.

“Vamos a ver cuál gana. Me encanta. Las a las dos las llevo en la re buena, así que voy a estar pendiente a esa pelea”, concluyó, provocando cientos de reacciones entre sus seguidores que la llamaron “tibia” por no dar un veredicto final.

Entre los comentarios que recibió Marcela Reyes por la publicación, destacan: “Yo creo que puede ganar Yina, es pequeña y puede ganar ventaja en movimientos”; “no me imagino recibir un puño de la Valdiri con esos brazos, ella entrena todos los días”, entre otros.

Sin embargo, los seguidores esperan que la DJ de guaracha también exponga su opinión respecto a lo que pueda pasar entre Karina García y su contrincante mexicana, teniendo en cuenta el roce que tuvieron por la aparente infidelidad del exesposo de Marcela Reyes.

Qué pasó entre Karina García y Marcela Reyes

Marcela Reyes confesó en televisión nacional que Karina García, que en ese momento se encontraba participando en La casa de los famosos Colombia, había sido la causante de la infidelidad del exesposo de la DJ, B King.

Al salir de la casa estudio, García confesó sentirse confundida por estas declaraciones de la que en algún momento fue su amiga. Además, negó que esto fuera verdad, pues siempre ha respetado a las parejas de sus mejores amigas.

“La verdad esas declaraciones me tienen muy impactada porque, pues si, supuestamente, ella es mi amiga, siento que primero debió preguntarme a mí y ella no tuvo por qué haber dicho esas cosas cuando no estaba segura. También su exesposo, o sea, salió a dar las declaraciones, es obvio que todo es totalmente falso. No sé ella de quién se dejó llenar la cabeza de cucarachas. No tengo idea realmente qué es lo que está sucediendo, pero. Pues si ella realmente fue mi amiga, que yo creo que es así, pues hablaremos”.

A pesar de su intención de perdonar y encontrar tranquilidad, no cree que pueda retomar una amistad con la quindiana.

Sin embargo, Manuela Gómez, muy cercana a la DJ de guaracha, confirmó que la información que tiene Reyes sobre la infidelidad es completamente cierta y no tendría por qué mentir sobre algo que la ha perseguido en sus relaciones.