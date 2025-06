Laura González insistió en que Altafulla la tocó inapropiadamente en ‘La casa de los famosos’: “No miento”

La exconcursante del ‘reality’ acusó a Andrés Altafulla de tocarla inapropiadamente - crédito cortesía del Canal RCN

Laura González, exconcursante de La casa de los famosos Colombia, volvió a insistir en que Andrés Altafulla la tocó de manera inapropiada durante su participación en el reality.

En una transmisión en vivo publicado en Tiktok, González pidió al Jefe del programa que haga públicas las grabaciones del confesionario para respaldar su versión de los hechos: “Ustedes van y le dicen: ‘Jefe, muestre la cámara del confesionario. Jefe, la cámara del confesionario. Canal RCN, La casa de los famosos. Jefe, La casa de los famosos. Muestre las cámaras del confesionario’. Porque yo no miento. Y si el Jefe mostrara las cámaras, más de uno y una me tendría que ofrecer disculpas".

“A mí sí me tocaron la cola (...) Porque yo no miento (...) Porque sí pasó, a mí sí me tocaron la cola. Ya ganaron, ya tienen la platica, ya todo bien. Pero sí pasó y yo no miento. Así que, Jefe, por favor, muestre las cámaras. ¿Por qué no las muestra? El ganador ya está. Porfa, todos mis seguidores, escríbanle al Jefe que muestre las cámaras, que no sea malito”, añadió, reiterando que las cámaras del confesionario podrían confirmar lo sucedido.

En una transmisión en vivo por TikTok, González pidió públicamente al Jefe del programa que haga visibles las cámaras del confesionario, donde, según su testimonio, ocurrió el incidente. Aseguró que, de difundirse esas imágenes, “más de uno y una” tendría que disculparse con ella - crédito @emfuror/Instagram