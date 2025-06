La Toxi Costeña se sorprendió al tener un recibimiento de sus fanáticos en Cartagena: así fue el momento

La cantante y finalista de ‘La casa de los famosos’ fue recibida con música, aplausos y pancartas en el aeropuerto Rafael Núñez - crédito @latoxicostena_17/Instagram - cortesía del Canal RCN

Cindy Ávila, conocida como La Toxi Costeña, vivió un emotivo momento al regresar a la costa Caribe tras su participación en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia.

La cantante y creadora de contenido, originaria de Sincelejo, Sucre, fue recibida en el aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena por una multitud de seguidores que celebraron su llegada con música, pancartas y aplausos.

“Gracias❤️ no esperaba este bonito recibimiento en la ciudad de Cartagena. Gracias por la sorpresa, llena mucho mi corazón de alegría al saber que cuento con el apoyo de ustedes. Dios los bendiga (...) Los amo”, escribió Ávila a través de sus redes sociales.

Además, adelantó que pronto anunciará una gira nacional e internacional para encontrarse con su público: “Ya pronto les anunciaré mi gira nacional e internacional y poder conocerlos de cerca”.

El regreso de La Toxi Costeña a su tierra natal marcó uno de los momentos más especiales desde la final del reality. La artista se mostró conmovida por el cariño de sus seguidores, que incluso la invitaron a bailar al ritmo de la cumbia, un gesto que ella no dudó en aceptar.

“Feliz, contenta, no esperaba un recibimiento tan bonito, esperaba a la familia, a los niños, pero me encontré un team, me encontré a seguidores, me encontré a gente feliz de verme, entonces imagínate, yo más feliz, feliz de estar en casa, de estar en la Costa”, dijo a través de un video.

Conmovida por el recibimiento, la artista expresó su gratitud a través de un video en redes sociales, compartiendo su felicidad al saber que cuenta con el apoyo de su gente - crédito @latoxicostena_17/Instagram

El recibimiento en Cartagena no pasó desapercibido en redes sociales, donde las imágenes del evento se viralizaron rápidamente. Los fanáticos de La Toxi Costeña, su familia, incluido el Tío Pacho, que estuvo acompañado a la artista en el reality y se volvió viral en redes sociales, y sus hijos, Johan y Mariana, de 15 y 9 años, organizaron una bienvenida llena de música y aplausos, lo que generó tanto comentarios positivos como negativos en plataformas digitales.

“Hay independientemente de todo la Toxi me hizo reír mucho en el reality y ella les decía todo en su cara sin mandarlo a decir con nadie 😍😍“; ”Fueron los hijos el tío y 3 vecinos"; “Les tocó convocar gente para que fueran a recibirla 😂“; ”¿Quien fue a ver esa señora? 😂“; ”10 personas y porque ella los pidió. Para no pasar desapercibidos 😂😂😂😂😂😂 pero se estará mordiendo de la ENVIDIA LA TOXI ENVIDIA 😂“; ”Ahí esta tu 1% toxi🤣🤣🤣🤣 a cuidar bien a esos pelaos y dejar de estar de borrachita, ojo pues!“, son algunas reacciones en las plataformas digitales.

Por qué La Toxi Costeña no había viajado a Cartagena tras la final de ‘La casa de los famosos Colombia’

Tras su salida del programa, su cuenta de Instagram fue inhabilitada, por lo que ha mantenido comunicación con sus seguidores a través del perfil de la influencer y empresaria Yina Calderón.

Acompañada de su familia y seguidores, Cindy Ávila aceptó encantada la invitación a bailar cumbia, una tradición del Caribe, durante su emotivo regreso - crédito @rastreandofamosos/Instagram

Varios de sus seguidores se mostraron preocupados por la ausencia de sus hijos, a quienes no veía desde su salida del reality. En respuesta, Ávila explicó que había decidido enviar a sus hijos a la casa para garantizarles mayor comodidad y tranquilidad: “Mandé a mis hijos a la casa, porque siento que los niños van a estar más cómodos y tranquilos en la casa. Por esa razón no están conmigo”.

Además, la influencer compartió que estaba explorando nuevas facetas en su carrera y se encontraba trabajando en el desarrollo de un producto. Aunque no dio detalles específicos sobre el proyecto, sus seguidores interpretaron que Yina Calderón la está asesorando en este nuevo emprendimiento: “Me quedé acá unos días porque voy a sacar un producto, porque voy a ser empresaria; cotizando laboratorios, cotizando y viendo el empaque”.

Cindy, que saltó a la fama en 2021 con su canción Macta llega, una champeta basada en una experiencia personal de infidelidad, se ha consolidado como una figura destacada en el entretenimiento colombiano.

La cantante y creadora de contenido reveló que pronto anunciará una gira para conectarse aún más con su público, tanto a nivel nacional como internacional - crédito cortesía del Canal RCN

Su participación en La casa de los famosos Colombia la llevó a ser una de las finalistas del reality, ocupando el cuarto lugar con el 1,34% de los votos. El programa, que reunió a 28 celebridades durante 134 días, cautivó a millones de espectadores, que decidieron a los ganadores mediante votación.