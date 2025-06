Karina García se refirió a la pelea que protagonizará en el ‘Stream Fighters’ de Westcol contra la mexicana Karely Ruiz: “No les voy a negar que estoy asustada”

La paisa confesó que está nerviosa, pero asumirá el reto - crédito @famososhastalaz/IG

Karina García se convirtió en uno de los personajes favoritos de las redes sociales, especialmente después de su paso por La casa de los famosos Colombia, donde consolidó uno de los fandoms más fuertes de la competencia.

Esto la llevó a estar en la mira de muchos, incluso de aquellos que la ven como presentadora de televisión.

Recientemente, su nombre volvió a figurar con el anuncio de Westcol de que la paisa será una de las protagonistas en el cuadrilátero contra una reconocida creadora de contenido de México. En el Stream Fighters, será la primera vez que de acuerdo con García, se enfrente a los golpes con otra persona, algo que la tiene pensativa y nerviosa antes del encuentro.

La confesión la hizo la exparticipante del reality del Canal RCN a través de sus historias de Instagram, donde acumula más de cuatro millones de seguidores.

Según expuso, es una apasionada del ejercicio y este encuentro lo tomará como un paso más en su amor por el deporte, pero también como una oportunidad de desfogar quizá, todo lo que tiene guardado tras haber formado parte de la convivencia con famosos.

“No les voy a negar que estoy asustada, jamás en mi vida he boxeado, ni peleado con absolutamente nadie, pues imagínense si yo no era capaz de contestarle a esa gente cuando me insultaban ahora mucho menos, pero ya me metí en esto, algo que tengo que afrontar, a mí me gustan los retos y los voy a tomar por el lado del deporte”, dijo la modelo, provocando varias reacciones.

Karina se ha dado cuenta de la inquietud que tienen sus seguidores y, a pesar de esto, les ha solicitado apoyo y buenos deseos para su nuevo desafío en la pelea que protagonizará en octubre de 2025. “Voy a esforzarme al máximo para demostrar que no estoy improvisando; mi intención es dar lo mejor”, aseguró la modelo paisa ya en un tono serio en su publicación.

Las reacciones no se hicieron esperar de sus seguidores, que dejaron algunos comentarios al respecto de este reto al que fue invitada por Westcol: “Esperemos que no le vaya a pasar nada malo en la cara”; “queremos que Karina le reviente la madre a la otra para poder seguir diciendo quién es la verdadera reina”; “Karina tiene buena resistencia deportiva y es competitiva, no la subestimen”, entre otros.

Qué dijo Karely Ruiz

Después de que se encontraran en el escenario donde se dio el anuncio, la mexicana Karely Ruiz confirmó cómo se preparará para enfrentar a la modelo paisa en el ring de boxeo. Aseguró que dejará de lado la fiesta para concentrarse en su preparación.

“Hey, mi gente, gracias por todo el apoyo que estoy recibiendo, la verdad le voy a dar con todo y voy a ganar porque los mexicanos traemos el picante. Hoy me daré la última fiesta para celebrar esta noticia, porque dejaré la rumba a un lado para ponerme a entrenar duro porque esa pelea es mía”, mencionó la joven Karely que de inmediato empezó a compartir videos junto a su entrenador personal de boxeo con el que se prepara desde ya para su duelo con la exparticipante de La casa de los famosos.

Y agregó: “Me da un poco de nervios, porque la pelea será en Colombia y el apoyo estará con ella (Karina), pero cuando llegue el momento se me va a olvidar. Me voy a enfocar en ganar”, pues será ella quien compita como visitante en una tierra que Karina domina desde hace años, más tras el paso por el reality del Canal RCN.