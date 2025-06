Hermana de Miguel Uribe pidió oraciones por la recuperación del senador: “Hoy todos los que creemos en los milagros estamos de rodillas”

Hermana de Miguel Uribe pide un milagro por su recuperación - crédito redes sociales

El estado de salud del senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay continúa siendo extremadamente crítico tras ser sometido a una cirugía de emergencia el lunes, 16 de junio, en la Fundación Santa Fe de Bogotá.

Según el último parte médico emitido por la institución, el político presenta un edema cerebral persistente y un sangrado intracerebral de difícil control, lo que lo mantiene en una condición de máxima gravedad y con pronóstico reservado. Uribe Turbay fue víctima de un atentado el 7 de junio, durante un evento político en el barrio Modelia de Bogotá, donde recibió tres disparos, dos de ellos en la cabeza.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La cirugía de urgencia realizada el lunes fue necesaria debido a un sangrado intracerebral agudo detectado en horas de la mañana. Con base en el comunicado de la institución médica, el procedimiento buscaba controlar la acumulación de líquido en el cerebro, una condición que aumenta la presión intracraneal y puede comprometer el flujo sanguíneo y el suministro de oxígeno al cerebro. Aunque el senador salió del quirófano, los médicos informaron que su estado sigue siendo crítico y que permanece bajo monitoreo continuo.

María Carolina Hoyos, hermana de Uribe Turbay mantiene su fe por la recuperación del político - crédito mcarolinahoyost / Instagram

Entre tanto, María Carolina Hoyos, hermana del senador, ha sido una de las voces más visibles de la familia durante esta difícil situación. A través de sus redes sociales, compartió un mensaje lleno de fe y esperanza, pidiendo un milagro para la recuperación de su hermano. “¡Fuerza, Miguel! Le pedimos a Dios con el alma entera por nuestro milagro. Hoy, todos los que creemos en los milagros estamos de rodillas, orando con fe ante nuestro Señor Jesucristo”, escribió Hoyos, acompañando sus palabras con una imagen que decía: “M de Miguel, M de milagros”.

La familiar del político recientemente compartió detalles sobre cómo recibió la noticia del atentado mientras se encontraba fuera del país realizando el Camino de Santiago, una ruta de peregrinación en Europa. “Mis hijos me llamaron y me dijeron: ‘Mamá, atentaron contra el tío Miguel’. Yo pensé que era una noticia vieja, pero luego entendí que era verdad. Mirando hacia atrás, probablemente Dios me estaba preparando”, relató Hoyos, que ha estado acompañando a su hermano desde su llegada a Bogotá.

La hermana de Uribe Turbay pide oraciones por la salud del senador - crédito mcarolinahoyost / Instagram

En la tarde del lunes, María Carolina asistió a una eucaristía organizada a las afueras de la Fundación Santa Fe, donde familiares, amigos y seguidores de Uribe Turbay se reunieron para orar por su recuperación. La familia del senador ha expresado su gratitud por las muestras de apoyo recibidas y mantiene la esperanza de que el parlamentario supere esta difícil situación.

Por su parte, María Claudia Tarazona, esposa de Uribe Turbay, también se dirigió a los colombianos para solicitar apoyo espiritual. “Miguel sigue luchando por su vida como nunca antes lo había hecho (...) Hoy está librando la batalla más difícil que habíamos transitado hasta el día de hoy”, afirmó. Tarazona hizo un llamado a una oración masiva por la vida del senador, destacando que este lunes sería un día crucial para evaluar su evolución.

María Carolina Hoyos, hermana de Uribe Turbay, enfatizó la fe como pilar en este difícil momento, pidiendo oraciones por su milagrosa recuperación - crédito mcarolinahoyost/Instagram y X

En adición, una vez terminada la ceremonia religiosa, Nancy Patricia Gutiérrez, exministra del Interior, declaró públicamente: “Dicen que está un poco más estable, pero indiscutiblemente tuvimos un gran susto”.

El ataque ha generado una ola de solidaridad en Colombia. El domingo 15 de junio, miles de personas participaron en la “Marcha del silencio” en Bogotá y más de 20 ciudades del país, manifestándose contra la violencia y en apoyo al legislador del Centro Democrático. Las cadenas de oración y mensajes de apoyo han inundado las redes sociales, reflejando el impacto que este hecho ha tenido en la sociedad colombiana.