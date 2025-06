El Centro Democrático celebró decisión del registrador nacional de ‘congelar’ la consulta popular decretada por Petro: “Hace muy bien”

Hernán Penagos fue blanco de críticas por parte del Gobierno nacional tras decidir no continuar con la consulta popular hasta no obtener un concepto del Consejo de Estado - crédito Cristian Bayona/Colprensa

El ambiente político vuelve a agitarse, después de que el registrador nacional, Hernán Penagos, tomara la decisión de no llevar a cabo los trámites de la consulta popular decretada por el presidente Gustavo Petro sin antes conocer el concepto del Consejo de Estado.

De hecho, aunque el oficialismo ya se pronunció y criticó la medida del registrador, la oposición celebró la actitud tomada por Penagos, al considerar el decreto como inconstitucional.

Incluso, el Centro Democrático apoyó al registrador nacional, como en el caso del representante a la cámara Hernán Cadavid, que aseguró que la medida tomada por el Ejecutivo es una afronta a la carta magna.

“Hace muy bien el señor Hernán Penagos en no acceder a desarrollar la consulta popular por decreto de Petro que destruye la Constitución La consulta fue NEGADA en el senado de la República”, comentó el representante.

Hernán Cadavid sobre decisión del registrador nacional de no continuar con la consulta popular - crédito red social X

Asimismo, otros militantes del partido se sumaron a las voces de victoria con la decisión de la Registraduría Nacional, como la senadora María Fernanda Cabal, quien aseguró que la traba a la consulta popular representa una defensa legítima de la democracia.

“Total apoyo al señor Registrador Nacional del Estado Civil Hernán Penagos en la decisión responsable y en derecho que ha tomado de no convocar una Consulta Popular en 53 días por presión indebida de Petro. Le corresponde además a las Altas Cortes, Consejo de Estado y Corte Constitucional examinar la constitucionalidad de esa consulta. Esto es defender la democracia”, escribió la senadora en su cuenta de X.

Por su parte, el representante Jhon Jairo Berrío López, también del Centro Democrático, se fue directamente contra el presidente Gustavo Petro y pidió a las altas cortes del país frenar el polémico decreto expedido por la Presidencia.

María Fernanda Cabal sobre decisión del registrador nacional de no continuar con la consulta popular - crédito red social X

“Como debe ser, Gustavo Petro se cree un reyezuelo pero no lo es. Esperemos que las altas cortes tomen la mejor y más sensata decisión”, escribió el parlamentario.

Entretanto, el registrador nacional, Hernán Penagos, sostuvo que la decisión de suspender el proceso de consulta popular en Colombia responde tanto a la complejidad logística de organizar un evento de tal magnitud como a la controversia legal que enfrenta al Ejecutivo y al Congreso.

Penagos insistió en que corresponde al Consejo de Estado emitir un concepto sobre el decreto 0639, el cual convoca a los colombianos a una consulta popular promovida por el presidente Gustavo Petro.

Tras la decisión, el ministro del Interior, Armando Benedetti, respondió a las declaraciones de Penagos y afirmó que el registrador está equivocado al interpretar el decreto que convoca la consulta.

Benedetti sostuvo que la función del registrador es actuar como operador logístico y no cuestionar las decisiones del Ejecutivo. “El registrador no está acatando el decreto. Ese decreto es para convocar. Él es un operador logístico, por así decirlo. No tiene por qué estar haciendo una excepción constitucional de una excepción constitucional que ya hizo el Gobierno”, declaró el ministro.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, se refirió a la decisión de Hernán Penagos, registrador Nacional - crédito Ministerio del Interior

Benedetti también expresó su preocupación por lo que consideró una equivocación institucional grave por parte de Penagos, enfatizando que no es competencia del registrador solicitar conceptos sobre la validez del decreto.

“Creo que se está equivocando gravemente en eso”, afirmó el jefe de la cartera del Interior. Además. recalcó que la labor del registrador es hacer efectivas las decisiones del Ejecutivo conforme a la ley, no cuestionarlas.

En el mismo encuentro con la prensa, Benedetti abordó el ambiente político en el Senado y desmintió versiones sobre la supuesta votación de artículos de la reforma laboral sin acuerdos previos.

El ministro aseguró que no se ha votado ningún artículo y que la ruptura del consenso se debió a declaraciones falsas. Además, criticó a sectores políticos que, según sus palabras, buscan debilitar el diálogo mientras atacan al Gobierno.

“Queremos una reforma laboral, es un proyecto del Gobierno. Nadie puede decir que estamos en contra de nuestro propio proyecto”, recalcó Benedetti.