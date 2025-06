Reconocida actriz mexicana Bárbara de Regil aseguró que J Balvin le coqueteó, pero que lo rechazó porque para ella parece un delincuente: “Me provoca entregarle mi reloj, mi cartera y mis cosas”

La actriz lo dijo durante su participación en el reality 'Secretos de parejas' - crédito @miracanelatv/IG

Bárbara de Regil vuelve a darle un remesón al mundo del entretenimiento internacional con unas recientes declaraciones sobre un episodio que vivió con el colombiano J Balvin durante la entrega de unos premios.

La actriz mexicana contó la anécdota en el reality Secretos de parejas, de Canela Tv, y en seguida generó reacciones entre los seguidores del cantante.

Mientras disfrutaba de un brunch en el jacuzzi donde se desarrolla el programa, De Regil afirmó que posterior a la entrega del reconocimiento que recibió el también conocido Niño de Medellín, él le envió un mensaje tratando de coquetearle.

Sin embargo, se habría arrepentido al enterarse que la mexicana estaba casada, aunque su atractivo físico era cautivador para el intérprete de Doblexxó.

El mensaje que recibió la reconocida actriz mexicana lo recibió dos años después, cuando ella decide repostear el video de la entrega del premio para Balvin, llegándolo a etiquetar.

Y agrega: “Me contesta por mensaje directo y ahí tengo los screenshots vuélvemelo a entregar y yo dije: ¿Vuélvemelo a entregar los premios o qué?”, confundida por la situación que enfrentó con el nacido en Medellín.

“Después de 17 minutos me puso: Ah, no, olvídalo, eres casada. Yo le contesté y aunque no estuviera, no eres mi tipo”; sin embargo, lo que llamó La atención fueron las declaraciones de De Regil, que aseguró que no le interesaba en lo más mínimo contacto con el paisa porque a pesar del respeto que le tiene por su carrera “a mí lo que me provoca cuando estoy frente a él no es entregarle un premio, es entregarle mi reloj, mi cartera y mis cosas”.

Lo mismo habría afirmado el periodista Javier Ceriani en medio de su programa de variedades, pues aseguró que De Regil le habría respondido a J Balvin que además de no ser su tipo y por más que estuviera casada “no voy a meterme contigo que eres feo, que no me gustas, que eres horrible”. De acuerdo con el conductor, el paisa quedó devastado, pues no esperaba una respuesta tan agresiva: “Bárbara de Regil se sacó de onda con J Balvin impresionante, las cosas que nos venimos a enterar a estas alturas del partido”.

Los seguidores de Balvin salieron en defensa por los comentarios sin sentido de la actriz mexicana, pues aseguraron que afortunadamente encontró a una mujer como Valentina Ferrer en su camino: “Por fortuna encontró en Valentina una mujer hermosa, inteligente y con corazón noble”; “ni la habrá volteado a mirar y por eso habla ahora”, entre otros.

Por el momento, el paisa no se ha pronunciado al respecto sobre las declaraciones de De Regil y tampoco se conoce a qué premios hizo referencia la actriz. Así las cosas, los seguidores tendrán que esperar ver qué ocurre si hay algún comunicado al respecto.

La evolución personal de J Balvin

En una entrevista conShow Caracol,el artista habló sobre su evolución personal y profesional, su familia y los momentos que lo mantienen conectado con su esencia.

Con una actitud renovada ante el éxito, J Balvin, conocido por sus temas Mi gente y Ay vamos, compartió sus reflexiones sobre su evolución personal y profesional.

El popular artista colombiano comentó en un segmento de Show Caracol que su reciente gira le ha servido para redescubrir la magia de cada logro y con una profunda gratitud que no experimentaba anteriormente, Balvin confesó que antes lo cotidiano en su carrera se tornaba rutinario, pero ahora, cada actuación se vive con la frescura y alegría de un niño.

Resaltó también la importancia de este cambio de perspectiva que le permite disfrutar plenamente cada paso de su trayecto artístico.