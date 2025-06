Petro nuevamente descalificó a militares y a policías retirados ante críticas de abandono a la Fuerza Pública

BOGOTÁ, 15 de febrero de 2023 - Cientos de ciudadanos de la oposición, salieron a manifestarse en contra de las ultimas reformas presentadas por el gobierno de Gustavo Petro. (Colprensa-John Paz).

El presidente de la República, Gustavo Petro, una vez más expresó sus férreas críticas contra los sectores de los miembros de la Fuerza Pública que se oponen a su Gobierno, ante los señalamientos en su contra de que los tiene abandonados.

A través de una extensa publicación en su cuenta oficial de la red social X, durante la noche del sábado 14 de junio, el jefe de Estado reprochó los señalamientos de los grupos de veteranos que, aseguró, son de extrema derecha y desconocen los avances que se han hecho para mejorar la calidad de vida de militares y policías.

“A diferencia a lo que piensa un pequeño núcleo de exoficiales de alto rango retirados, y sus organizaciones de extrema derecha, estamos haciendo una gran modernización de la fuerza pública como nunca antes se hizo [sic]”, aseguró.

El mandatario también subrayó la importancia de depurar a esas instituciones y de “separar oficiales vinculados al crimen” con un esfuerzo para “elevar la ética de la fuerza pública”, con el ambicioso objetivo de reducir “al máximo, los casos de violación de derechos humanos”.

Según el mandatario, este enfoque procura transformar a la fuerza pública en “defensora de derechos y libertades de la ciudadanía” y garantizar que “no mata civiles”, adoptando una “doctrina militar” orientada hacia “la seguridad humana con la vida como prioridad”.

El presidente también insistió en las mejoras que ha impulsado para mejorar las condiciones de los soldados regulares dentro de la estructura militar y sostuvo habían “elevado la dignidad del integrante de base de la fuerza pública”, logrando casi alcanzar un equilibrio salarial funcional.

“Ya casi llegamoa a remunerar con un salario mínimo mensual la labor del soldado regular. Hemos mejorado sustancialmente su comida, y mejoramos la situación de bienestar social del patrullero de policía. Si la base de la tropa no se trata con dignidad, como antes los gobiernos no lo hacían, no logramos detener las poderosas y ricas organizaciones armadas del narcotráfico [sic]”, aseveró.

Aseguró que tampoco han descuidado la inversión en nuevas tecnologías para el sector defensa, como le han criticado en reiteradas ocasiones.

“Por vigencias futuras mi gobierno mejorará las armas de la nación, con armas de última tecnología, software abierto, y por completo de propiedad de la nación. La defensa de la patria no se hace con limosnas extranjeras [sic]”, señaló.

Recordó que su administración está ad portas de lograr la renovación de la flotilla de los aviones de combate Kfir que están por entrar en obsolescencia, así como están por adquirir el armamento que exigen las condiciones del conflicto armado en Colombia.

“Pretendemos comprar una flota completa de aviones Grippen de última generación y las armas pertinentes para el conflicto colombiano en el ejército y la armada [sic]”, sostuvo.

Petro también indicó que uno de sus objetivos ha sido el de que los uniformados en el país puedan tener una formación profesional por lo que se ha propuesto a que cuenten con una “base de estudios universitaria para la gran mayoría de la fuerza pública, con una prioridad en matemáticas cuánticas y ciberdefensa”, además de disciplinas como “ciencias de la salud y ciencias humanas”.

Subrayó la relevancia contemporánea de las matemáticas en la “luchas armadas del mundo”, y destacó que el fortalecimiento de la “inteligencia de la fuerza pública es la prioridad”, dado que “sin inteligencia no se apunta a donde es”, una clara referencia a la importancia de dirigir esfuerzos estratégicos con información precisa.

En el ámbito internacional, el presidente impulsó la “integración con las fuerzas públicas del mundo”, comenzando con “nuestros países vecinos, los países de la selva amazónica y Latinoamérica”. Aludió a un esfuerzo colectivo necesario para enfrentar los desafíos globales, anunciando que “pronto será necesario construir el ejército de la salvación del mundo en tiempos de la extinción por la crisis climática”.

Expresó además sus preocupaciones sobre la “apropiación del conocimiento acumulado de la humanidad digitalizado, en manos de pocas manos privadas que se apropian de la inteligencia artificial”, subrayando que estos desafíos requieren una respuesta coordinada internacionalmente.

El discurso de Petro refleja una propuesta de reforma direccional y ambiciosa que tiene el potencial de redefinir el papel de la fuerza pública en Colombia, abordando problemas internos y globales con un enfoque basado en la dignidad, la independencia tecnológica y la colaboración internacional.