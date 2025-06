Madre denuncia que clínica retuvo a su bebé recién nacido alegando problemas de salud mental por su parte: está bajo el cuidado del Icbf

Familia de recién nacido denuncia que el bebé fue retenido por clínica en Santa Marta - crédito Unsplash

Familia de un bebé de apenas 14 días de nacido pide ayuda luego de que el hospital donde la madre del pequeño dio a luz lo retuviera y entablara un proceso con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) alegando dificultades de salud mental para que pueda hacerse cargo de su hijo.

El 31 de mayo de 2025, Sarith Suárez ingresó a la Clínica La Milagrosa de la ciudad de Santa Marta al haber empezado su trabajo de parto, un día después (1 de junio) dio a luz a un bebé. Sin embargo, de acuerdo a la información de El Tiempo, en el momento de la atención a madre e hijo, las funcionarias de la institución médica y las condiciones no fueron las adecuadas, por lo que la madre solicitó la salida voluntaria.

Decisión que finalmente solo la cobijó a ella el 4 de junio, pues la Clínica La Milagrosa alegó que el recién nacido requería otros procedimientos médicos y desde entonces, ella y sus familiares no han tenido contacto con Noa. “No me dejaron sacarlo conmigo. Me dijeron que debía esperar unos procedimientos, pero luego ya no nos permitieron tener ningún contacto con él”, comentó Sarith.

Según el medio de comunicación, el menor fue ingresado a una unidad de Cuidados Intensivos (UCI) neonatales por presentar señales de ictericia (coloración amarilla en la piel, las membranas mucosas o los ojos. El color amarillo proviene de la bilirrubina, un subproducto del cuerpo que procesa los glóbulos rojos viejos).

Las declaraciones de Adalgisa se dan luego de que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) realizara una visita con su equipo interdisciplinario al entorno familiar del recién nacido - crédito Ricardo Arduengo/AP

La madre de la joven aseguró que no hay justificación alguna para que el menor fuera separado de su progenitora al no tener ningún certificado que sustente que Sarith presenta alteraciones en su salud mental: “No entendemos por qué se llevaron al niño. Mi hija no tiene ningún diagnóstico clínico que justifique esa decisión.”

Las declaraciones de Adalgisa se dan luego de que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) realizara una visita con su equipo interdisciplinario al entorno familiar del recién nacido y decidieran hacer el restablecimiento de sus derechos y ponerlo al cuidado de un hogar sustituto.

Los familiares de la madre y su hijo afirmaron que este tipo de medidas son consecuencia de las objeciones que fueron presentadas ante la clínica - crédito Icbf

La joven madre niega que se le haya practicado algún tipo de revisión: “No hubo ningún examen, ningún psicólogo. Solo dijeron que no estaba bien para cuidar a mi hijo. Pero nadie me ha valorado de forma seria”, expresó en medio del sentimiento de frustración y tristeza.

Los familiares de la madre y su hijo afirmaron que este tipo de medidas son consecuencia de las objeciones que fueron presentadas ante la clínica, por lo que decidieron acudir al Concejo Distrital en busca de apoyo para que se adelante un proceso y que el menor de menos de 15 días de nacido regrese al seno de su hogar.

“Mi hija fue víctima de represalias por quejarse de la atención médica. Nos han negado los primeros días del niño. Exijo que mi nieto regrese a casa”, dijo la abuela de Noa.

Ante las quejas y el caso que se hizo de conocimiento público, la Clínica La Milagrosa emitió un comunicado en el que explica las razones de su decisión y afirma que en ningún momento omitieron el debido proceso: “La Clínica La Milagrosa ha actuado, en todo momento, buscando el bienestar integral de la madre y el recién nacido, y en estricto cumplimiento de la normatividad vigente”, señala el comunicado.

La denuncia ya tuvo reacciones por parte de funcionarios, el concejal Wiston Vargas se pronunció sobre el caso: “Un hijo no estará mejor con nadie que con su madre. Exigimos una explicación clara para saber qué está pasando con este caso”.