Expresidentes de Latinoamérica rechazaron decreto que convoca la consulta popular de Gustavo Petro:“Una ruptura institucional grave”

Un grupo de 13 expresidentes de América Latina, integrantes del Grupo Libertad y Democracia, manifestó su preocupación tras el decreto emitido por el Gobierno de Colombia que convoca a una consulta popular el próximo 7 de agosto de 2025. Según los exmandatarios, esta medida constituye “una ruptura institucional de extrema gravedad” y representa un intento deliberado de debilitar los fundamentos del Estado social de derecho.

En un comunicado difundido por el grupo, los expresidentes calificaron la acción del Ejecutivo colombiano como una “ofensiva autoritaria” que busca instaurar un nuevo orden político basado en la desobediencia institucional y el desconocimiento de los principios republicanos. Desde su perspectiva, esta iniciativa carece de los controles necesarios y de la legalidad requerida para su implementación.

“La firma del decreto mediante el cual el presidente Gustavo Petro pretende convocar una consulta popular al margen de la autorización del Congreso de la República y en contravía del marco constitucional vigente representa una ruptura institucional de extrema gravedad y un intento deliberado por socavar los cimientos del Estado Social de Derecho en Colombia. No se trata de un episodio aislado ni de una mera divergencia interpretativa. Estamos ante una ofensiva autoritaria del Poder Ejecutivo que busca imponer, sin controles ni legalidad, un nuevo orden político cimentado en la desobediencia institucional y el desconocimiento premeditado de los principios republicanos”, se lee en la misiva.

El comunicado también expresó un respaldo explícito al pueblo colombiano en su defensa de la democracia. “Desde el Grupo Libertad y Democracia expresamos nuestro respaldo firme e inequívoco al pueblo colombiano en la defensa de su democracia. Nos solidarizamos con quienes, con valentía y responsabilidad, alzan su voz frente a este intento de socavar el orden institucional”, señalaron los exmandatarios. Además, hicieron un llamado a las entidades del Estado colombiano para que actúen con decisión y lealtad hacia la Constitución.

Y agregaron: “De igual forma, rechazamos con contundencia la reciente declaración del presidente Petro, quien ha afirmado que, si su decreto es declarado inconstitucional, convocará al pueblo a recolectar firmas para forzar la consulta y que, si esa vía tampoco prospera, impulsará desde el Ejecutivo la convocatoria directa de una Asamblea Nacional Constituyente”.

Los expresidentes enfatizaron que esta situación trasciende el ámbito de una coyuntura política y la describieron como una “encrucijada histórica”. En su declaración, subrayaron que defender la Constitución es un deber inaplazable y que no se debe ceder ante lo que calificaron como “el chantaje del autoritarismo”. “Cada institución, cada ciudadano, cada voz responsable debe alzarse con coraje y dignidad para impedir que la voluntad de una persona fracture el orden republicano”, añadieron.

El grupo también rechazó las recientes declaraciones del presidente Petro, quien sugirió que, en caso de que el decreto sea declarado inconstitucional, se convocaría al pueblo colombiano para recolectar ocho millones de firmas con el fin de volver a presentar la consulta. En una entrevista con CNN, el mandatario afirmó: “Si se cae la Corte, se recogerán ocho millones de firmas del pueblo colombiano para volver a presentar la consulta. Y si se vuelven a burlar de la consulta, entonces ya no queda otro mecanismo que un pueblo que, en elecciones, masivamente pida una Asamblea Nacional Constituyente. Que no me beneficie a mí, porque para esa época yo ya estaré terminando mi mandato”.

Desde la emisión del decreto, el Consejo de Estado de Colombia ha recibido varias demandas de nulidad por inconstitucionalidad contra la medida. Entre los demandantes destacan ocho partidos políticos, congresistas y abogados, quienes argumentan que el decreto vulnera principios fundamentales de la Constitución.

Estos fueron los expresidentes que firmaron la carta rechazando la consulta popular vía decreto del presidente Petro:

Juan Guaidó (expresidente encargado de Venezuela)

Guillermo Lasso Mendoza (expresidente de Ecuador)

Iván Duque (expresidente de Colombia)

Felipe Calderón, expresidente de México)

Jamil Mahuad (expresidente de Ecuador)

Miguel Ángel Rodríguez (expresidente de Costa Rica)

Mario Abdo Benítez (expresidente de Paraguay)

Luis Fortuño (exgobernador de Puerto Rico)

Jorge Tuto Quiroga (expresidente de Bolivia)

Mireya Moscoso (expresidenta de la República de Panamá)

Mauricio Macri (expresidente de Argentina)

Vicente Fox (expresidente de México)

Rafael Calderón (expresidente de Costa Rica)