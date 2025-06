Continúa la polémica entre Alerta y Melissa Gate: el humorista pidió bajar el odio en las redes sociales

Alerta buscó tranquilizar el conflicto con Melissa Gate luego de las fuertes críticas tras la final del ‘reality’ - crédito cortesía del Canal RCN

En la reciente edición de La casa de los famosos Colombia, un conflicto entre Melissa Gate y Juan Ricardo Lozano, conocido como Alerta, se ha robado la atención en las redes sociales tras la finalización del programa.

La relación entre la influencer paisa y el humorista había sido positiva durante gran parte del programa, al punto de colaborar juntos en la creación de contenido.

Sin embargo, la situación cambió cuando Alerta regresó a la casa en la última etapa y decidió respaldar a Altafulla, que finalmente se coronó ganador del premio de 400 millones de pesos. Este gesto fue interpretado por Melissa como una traición, lo que la llevó a devolverle una peluca que él le había regalado previamente.

Desde una piscina, el exparticipante aseguró que no anticipó el impacto de su apoyo a Andrés Altafulla y, aunque ofreció disculpas, insistió en que el ‘reality’ debía asumirse como un juego - crédito @alertahumor/Instagram

Después de la final del reality, en una entrevista con el programa Impresentables de la emisora Los 40, la paisa no ocultó su molestia: “Idiota. Perdió credibilidad. Le retiro mi respeto. Para mí, desde hoy en adelante, usted es un traído. Usted es un bobo cagado” y añadió: “Usted es un ejemplo de la gente falsa de este país. Lambón, eso es lo que es usted, un lambón”.

Alerta respondió a las acusaciones a través de un video publicado en sus redes sociales, en el que intentó calmar los ánimos y pidió a Melissa que dejara atrás el conflicto. En el video, que grabó en una piscina, expresó: “Hola, me acaban de comentar que Melissa todavía está ofendida. Quiero darle un mensaje de que calma, relax y que esto era un juego”.

Además, reconoció no haber anticipado el impacto que su apoyo a Altafulla tendría en la percepción de Melissa y sus fanáticos: “Te agradezco dos cosas. La primera: no sabía cuánto valor tenía yo para una votación o para un posicionamiento, de verdad. Veo que Altafulla nunca ha llamado a los que votaron por ti a nada. Entonces creo que me das un valor importante. Y segundo, pues te agradezco el rango que me pones, me ubicas de lambón y todo eso que me dices. Pues, la verdad, tú sabes que en esa casa siempre está uno perdido y no sabía el rango que me tocaba, pero te agradezco”.

Melissa Gate acusó a Alerta de ser falso tras su respaldo público a Andrés Altafulla en la final del ‘reality’ - crédito Canal RCN

El humorista también aprovechó la oportunidad para disculparse si su comportamiento había causado algún malestar y pidió a Melissa que transmitiera un mensaje de tranquilidad a sus seguidores: “No más hate (odio), por favor Melissa, todo bien. Ofrezco disculpas por todo lo malo que has podido pasar, pero te agradezco la ubicación (...). Siempre supimos que estaba la loca, la villana, la boba, la tonta, el bobo, el mediático, el estratégico, en fin y no sabía que ese era el rango que me tocaba el de lambón y falso”.

Asimismo, invitó a Melissa a no dejar que el conflicto afectara su bienestar personal, recordándole que tiene responsabilidades importantes fuera del reality, como su hijo: “No te vayas a enfermar, recuerda que tienes un hijo”.

En su mensaje final, Alerta hizo un llamado a la reconciliación y enfatizó la importancia de no perpetuar el odio tras la finalización del programa. “Yo te agradezco, de verdad, que me hayas ubicado y, de corazón, te lo digo: ya estamos en relax, ya estamos bacanos, era un juego, ya salimos y, de verdad, somos inteligentes para no salir con enemigos ni odiando ni mandando hate (odio) a todo el mundo. Así que dile a los de tu team que fresco, que ya se pasó, que la vida sigue otra vez y, al final, la vida sigue igual”, afirmó.

Alerta respondió a las críticas de Melissa Gate y llamó al necesario fin del odio tras el ‘reality’ - crédito Cortesía Canal RCN

El conflicto entre ambos participantes generó un amplio debate entre los seguidores del programa, que han tomado partido en la disputa. Mientras algunos defienden la postura de Melissa Gate, otros consideran que Alerta actuó de manera estratégica dentro del contexto del reality.

“Mi Alerta no te desgastes ella salió votándole veneno a todo lo que se mueve 😮“; ”Tú sigue relajadito en la piscina, ya la ardida perdió y ese siempre será su castigo por ser tan grosera"; “Ya la habías embarrado cuando dijiste groserías por defender también a Karina y por eso saliste del juego”; “Melissa Gate solo dijo verdades y eso es lo que te tiene ofendido”, son algunas reacciones divididas en las plataformas digitales.