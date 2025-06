Condenas como adulto para menores o más programas sociales: el debate que provocó el atentado a Miguel Uribe Turbay

Un menor de edad le propinó tres disparos al senador Miguel Uribe Turbay - crédito X

El 7 de junio, el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay recibió tres disparos, dos en la cabeza, en un atentado que fue perpetrado por un menor de 15 años, cuya identidad está siendo protegida por las autoridades.

Mientras el político permanece en estado crítico en la Fundación Santa Fe, la investigación sigue avanzando con el objetivo de identificar a los autores intelectuales del crimen y varias figuras públicas han pedido bajar el tono de discusión para no generar odio en el país, se ha abierto un debate sobre la responsabilidad penal en menores de edad.

En diálogo con Infobae Colombia, el abogado penal Juan José Roldán analizó el caso y explicó cómo podría ser tipificado el caso al tratarse de un joven de 14 años el responsable.

“Dentro de lo trágico que está sucediendo en el país, para eso está el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescente, que es totalmente diferente al sistema penal que se utiliza o al que se enfrenta un adulto. Cuando hablamos de un menor entre 14 y 18 años, el procedimiento es totalmente diferente”.

El jurista explicó que en Colombia se protege en cualquier contexto a cualquier menor de edad involucrado y este caso no sería la excepción, puesto que la condena máxima para el menor sería de ocho años, con posibilidades de recibir una reducción del castigo.

“Acá los derechos de los niños están por encima de todo. Acá no se podría hablar de una pena o condena, se habla de sanciones, que puede ir de dos a ocho años por homicidio agravado o intento de homicidio, y no deja antecedentes, no se habla de enjuiciar al menor, sino de restablecerle los derechos, es una obligación del Estado que el menor no esté en la calle cometiendo estos actos”.

La forma como se tipifica el crimen en estos casos, ha provocado que se discuta la posibilidad de que un menor pueda ser imputado como un adulto después de los 14 años, lo que para la precandidata presidencial María Fernanda Cabal sería una forma de “proteger a los niños de los criminales que los instrumentaliza para cometer crímenes”.

En Colombia se ha comenzado a discutir cambiar la responsabilidad penal para menores - crédito Ilustrativa Infobae

Ante esta situación, en diálogo con Infobae Colombia, la psicóloga y directora de la facultad de ciencias del comportamiento de la Universidad de la Sabana, Ángela Trujillo, analizó por qué en Colombia se registran tantos casos de menores que delinquen.

“Existen varias razones, se puede dividir en categorías, como la falta de oportunidades en educación, de calidad, porque hay acceso, pero no de calidad, que eso lleva a la falta de oportunidades, que llevan a que los jóvenes se involucren en cosas de recompensas más rápidas con actuaciones ilícitas. Nuestra historia ha llevado a que la influencia de los grupos delincuenciales arrastren a los jóvenes, con cosas que para ellos son difíciles de conseguir”.

Para la experta, un factor crucial que no se menciona en la mayoría de casos es la responsabilidad de la familia de los menores.

“En las familias hay muchas rupturas, dinámicas difíciles, falta de una guía, lo que vuelve a los jóvenes vulnerables, y como se sienten valorados en otros lugares, los convencen de que hay como una creencia de que estos crímenes pasan impunes, que las consecuencias no son graves”.

Para Trujillo, en Colombia no es invierte de manera adecuada en los programas de reinserción para jóvenes, lo que deja a medias la intención de querer recuperar a los menores.

“En Colombia los programas incluyen un centro de atención a menores, de rehabilitación, ofrecen educación, apoyo psicológico, buscan que los jóvenes tengan habilidades técnicas y se puedan involucrar en un mercado laboral. Hay programas comunitarios, pero las fallas están en los recursos, muchos de estos programas tienen buenas intenciones, pero no recursos con profesionales de calidad”.

Han sido identificados al menos cuatro adultos involucrados en el atentado a Miguel Uribe Turbay - crédito Noticias Caracol

En ese aspecto, la psicóloga mencionó la carencia de personal para este tipo de casos, lo que provoca que los jóvenes terminen en un círculo vicioso; además, juzgó la forma de señalar a los menores, pero no a su contexto.

“Hay una falta de personal, hacen que no existan buenas intervenciones; también hay estigmatización social, que dificulta su aceptación en la sociedad, los rechazan y eso lleva a que siga el círculo vicioso. No es suficiente la rehabilitación, los jóvenes no deben ser vistos como criminales, sino como alguien que necesita apoyo. Este niño necesita apoyo, la pregunta de verdad es ¿Por qué llega hasta ese punto? No es que él sea un criminal y ya, qué ha pasado en su vida para que termine ahí”.

La experta mencionó a Suecia, Noruega y Alemania como países en los que los programas para recuperar a adolescentes y niños han sido exitosos y los factores que han generado estos resultados.

“En Suecia se ha adoptado un proceso de rehabilitación, no de castigo, trata de garantizar servicios sociales, participan en programas comunitarios. Eso ha ayudado que la taza de reincidencia disminuya. En Noruega se centran en justicia de restauración, que el joven repare el daño y se reintegren a la sociedad, que comprendan el daño que han hecho. En Alemania el sistema juvenil incluye a la familia como una prioridad, con un trabajo en el que se fomenta el trabajo de ellos. La mayoría maneja rehabilitar, más que castigar, con programas que funcionen”.

La experta afirmó que en Colombia se señala al menor, pero no a su contexto - crédito Redes Sociales

Por último, Ángela Trujillo habló de la discusión sobre la responsabilidad penal para menores, pero explicó que el debate debería incluir un análisis personal de cada caso, para poder estudiar la gravedad del acto y la reincidencia.

“La discusión sobre la responsabilidad penal es complejo, depende de factores, las características del delito, del menor implicado. Hay ciertos casos en los que se debe determinar cuando es una responsabilidad penal. La edad de la madurez, de comprender los factores a considerar, los más grandes son más conscientes de las consecuencias de sus acciones. Esos temas determinan, pero también de sus patrones de reincidencia, si no responde las oportunidades, se debe considerar la responsabilidad penal”.

Por último, argumentó que para ella la prioridad debe estar en la financiación completa de los programas, en los que la familia de los menores asuma una responsabilidad.

“Hay que ayudar a que el adolescente salga adelante, porque eso va creciendo. Hay menores que están en contextos muy desfavorecidos, se van a beneficiar con educación, con habilidades que los ayuden a salir, darles las herramientas para que salgan adelante. Es superimportante reforzar programas específicos, porque hay jóvenes que necesitan un apoyo más continuo, se debe incluir a la familia, que asuman la responsabilidad del proceso que vive el adolescente”.