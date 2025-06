Ciclista denunció que fue víctima de ocho ladrones cuando salió en bicicleta con su esposa en vía de Cundinamarca: “No encontré un retén de la Policía”

El ciudadano denunció en redes que no encontró ningún puesto de la Policía para denunciar el robo de las bicicletas, los celulares y dinero en efectivo - crédito Mariano Vimos/Colprensa y @PasaenBogota/X

Un usuario identificado como Johnny Ocampo expuso mediante un video en la red social X el drama que vivió junto a su esposa tras ser víctimas de un violento asalto en las afueras de Bogotá.

Ocampo relató que mientras retornaba de un recorrido en bicicleta por la vía entre Madrid y Funza, departamento de Cundinamarca, fueron interceptados por un grupo de hombres armados.

“Soy un ciclista como muchos ciclistas aquí en Bogotá, me acabó de pasar un episodio a mí y a esposa”, afirmó al comenzar su testimonio.

Según su relato, “nos salieron ocho venezolanos armados”, que los increparon con el objetivo de llevarse las bicicletas, los celulares y dinero en efectivo.

Sin embargo, Ocampo se mostró “indignado”, palabra que eligió para describir la frustración que sintió el realizar su camino de regreso hasta su hogar.

¿El motivo? La ausencia total de policías durante y después del hecho. “No encontré un retén de la Policía desde cuando me pasó lo sucedido hasta aquí hasta Bogotá, hasta mi casa prácticamente. No encontré un solo policía para poner la queja”, contó en medio de su impotencia por lo que le ocurrió a él y su compañera sentimental.

El ciudadano hizo la denuncia a través de redes sociales y advirtió a los demás ciclistas que salen a rodar por la vía entre Madrid y Funza - crédito @PasaenBogota/X

Ciclista y su esposa fueron víctimas de robo en vía entre Funza y Madrid, en Cundinamarca

A través de su video, Ocampo advirtió a la comunidad sobre la inseguridad en ese corredor. “Les hago este video para que tengan cuidado en esa zona entre Madrid y Funza porque está muy inseguro”, dijo, insistiendo en la importancia de crear conciencia y exigir mayor presencia de las autoridades.

El ciclista detalló que los asaltantes “llevaban pistolas y cuchillos” y remarcó el nivel de violencia del ataque.

“Eso ya es delincuencia, no son atracadores normales”, expresó. Además, reclamó la pasividad de otros conductores que pasaron por el lugar: “Ninguno quiso actuar, ninguno quiso siquiera pitar”.

“Lo material se recupera, pero me parece algo muy injusto cómo la ley no protege a uno ni a un ciclista”, concluyó Ocampo, que pidió a los ciclistas extremar precauciones y a las autoridades tomar cartas en el asunto.

Con cuchillos y armas de fuego los ocho ladrones despojaron a la pareja de sus bicicletas y objetos de valor - crédito Mariano Vimos/Colprensa

Ciudadano alemán fue víctima de los ladrones cuando salió a rodar en su bicicleta por vía cerca a Bogotá: tres colombianos iban junto al extranjero

En otro caso que se reportó semanas antes, cuatro ciclistas —entre ellos un ciudadano alemán y tres colombianos— denunciaron haber sido víctimas de un robo con violencia el pasado domingo 4 de mayo de 2025, en una zona rural cercana al Alto del Verjón a pocos kilómetros de Bogotá.

El grupo transitaba por una trocha en el páramo de La Cruz, en la vía a Choachí, cuando fue interceptado por al menos cuatro hombres armados.

El asalto ocurrió alrededor de las 11:30 a. m., Los delincuentes, armados con revólveres y cuchillos, obligaron a las víctimas a detenerse, las golpearon y amarraron, para luego despojarlas de pertenencias cuyo valor total se aproxima a los $100′000.000, indicó la periodista Camila Burbano.

Durante el ataque, los agresores se identificaron como integrantes del Tren de Aragua, aunque las autoridades no han confirmado esta versión. Uno de los ciclistas relató: “Salió otro tipo, más alto, como de 1,85 m, moreno, con acento venezolano, gritando: ‘¡Somos del Tren de Aragua!’, aunque yo creo que eso era mentira”.

Según los testimonios, las víctimas permanecieron retenidas por más de dos horas en una zona boscosa. Fueron amenazadas y sometidas a diferentes actos de violencia: “Uno de los tipos nos insultaba, decía que no hiciéramos nada, que cuidáramos nuestras vidas. ‘Miren al suelo, no nos miren si no quieren que los matemos’, repetían”, contó uno de los afectados.

Modelos de bicicletas robadas: Open, Moots Womble, Cannondale y Rose Backroad, todas de alta gama y ampliamente valoradas en el mundo del ciclismo profesional - crédito Camila Burbano

Los objetos robados incluyen cuatro bicicletas de alta gama —Open, Moots Womble, Cannondale y Rose Backroad—, dispositivos de navegación, teléfonos celulares y accesorios especializados para ciclismo. Los asaltantes obligaron a los ciclistas a entregar las claves de sus celulares y aplicaciones bancarias, y utilizaron prendas rasgadas de sus propias víctimas para amarrarlos de pies y manos.

Una de las agresoras, una mujer del grupo, fue la primera en lograr soltarse y ayudó a liberar a sus compañeros. Tras escapar, caminaron hasta la carretera principal, donde campesinos de la zona les asistieron y alertaron a la Policía. Posteriormente, las víctimas se dirigieron a una estación policial para formalizar la denuncia.

Las autoridades revisaron imágenes tomadas por cámaras de seguridad en Choachí, donde se observa a los presuntos responsables del asalto frente a una tienda de compraventa. Hasta el momento, no se ha confirmado si intentaban vender las bicicletas robadas.

El caso generó alarma entre los ciclistas y residentes de la zona, quienes piden mayor presencia policial en los corredores ecológicos y rutas utilizadas por aficionados y turistas. Las víctimas analizan la posibilidad de organizar una manifestación para exigir medidas que garanticen la seguridad en estos trayectos.