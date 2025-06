Tatiana Franko habló de cómo un mal momento de su vida inspiró ‘Vos Podés’: “Fue la voz de Dios”

Tatiana Franko recordó el complejo momento personal y profesional que la llevó a iniciar 'Vos Podés' - crédito @tatiana_franko/Instagram

Desde su creación en 2021, Vos Podés se transformó en uno de los pódcast más populares de Colombia y uno que causa sensación y expectativa con cada historia que presenta su creadora, Tatiana Franko, ya sea que entreviste personas del común con historias insólitas, o figuras de la farándula nacional como Claudia Bahamón, Greeicy, Lina Tejeiro, Carla Giraldo, Martina La Peligrosa, Melina Ramírez o Juliana Velásquez, entre otras.

Lo que a menudo no se conoce tanto es la historia personal de la comunicadora vallecaucana, que ideó el proyecto en una etapa marcada por el desempleo, dificultades económicas y una ruptura sentimental. “Empiezan a surgir un montón de preguntas sin respuesta”, manifestó al recordar ese momento de su vida.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Durante su paso por Me Raya La Cabeza, el espacio de la sección digital de Caracol Televisión, Tatiana relató que producto de estas situaciones tomó la decisión de regresar a Cali para reencontrarse con su familia y recuperar su equilibrio emocional, describiéndolos como su “centro”.

Esto coincidió con el final de su etapa en Muy Buenos Días del Canal RCN, una vez este programa matutino salió del aire, lo que coincidió con su ambición de tener un rol más protagónico en formatos televisivos. “Nunca lo fui, realmente. Nunca me dieron ese espacio a pesar de que lo busqué (...) Fue como regalarme a mí, devolverme a esa niña y decirle ‘esto es tuyo, ese es tu espacio, protagonista’”, expresó.

'Vos Podés' inició en 2021 y se transformó en uno de los pódcasts más consumidos por los colombianos - crédito Vos Podés

“Estaba muy desubicada, tenía un quebranto emocional muy profundo (...) Había salido de un programa de televisión, habíamos salido del aire, me quedo desempleada. Se juntan un montón de cosas y me sentía como en un callejón sin salida. Pensaba no solo que no podía, sino que no servía. Tuve que ir a mi centro, a Cali, a reconstruirme, porque estaba como con la brújula perdida”, señaló.

En ese proceso, según relató, Vos Podés fue el resultado de una experiencia profundamente personal y espiritual, derivada de años de participar en programas televisivos sin ocupar un rol central, motivo por el que sintió que era hora de liderar un proyecto propio. “Había fracasado un proyecto de vida mía. Pero, no fracasé yo. Fracasan las circunstancias”, indicó.

Tatiana Franko aseguró que el proyecto también fue resultado de expectativas incumplidas durante su etapa en la televisión - crédito Génesis Morales

En ese punto, Tatiana relató que se topó con las dos palabras que le dieron un vuelco total a su vida. “Creo que recibí la frase que me transformó la vida y fue esa ‘Vos podés’. Yo digo que fue la voz de Dios, es que no había nadie más. Estaba yo sola y la escuché, fue un sonido, una voz audible y esto es algo espiritual realmente, llegó a mi corazón, resonó conmigo, movió fibras. En ese momento claramente no entendía la razón de la frase, ni para qué ni por qué estaba escuchándola, pero caló muy hondo en mi corazón”, relató la periodista.

Tras tocar fondo, Tatiana Franko buscó herramientas que le permitieran salir adelante y, al mismo tiempo, identificarse con su trabajo. Así nació la idea de crear un espacio donde otras personas también pudieran contar sus vivencias. “Como proyecto, Vos Podés muestra la vulnerabilidad”, destacó.

Tatiana Franko remarcó que en su pódcast destaca la vulnerabilidad de las personas -crédito @tatiana_franko / Instagram

La valluna manifestó que ese enfoque le permitió no solo superar sus propias dudas personales y profesionales, sino también ofrecer un canal de expresión a quienes atraviesan situaciones similares. Sin embargo, y pese a que no dudó en recalcar la importancia que tiene para ella escuchar a otras personas, reconoció que en su vida cotidiana no siempre siente que exista por parte del otro la disposición de escucharla a ella.

“Ya aprendí a transitar todas esas emociones, tranquilamente. Cuando no puedo volver a mi ‘centro’ es importante conectarme con Dios. Ese es mi escudo protector”, remarcó.