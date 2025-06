Centro Democrático anunció un “alto proselitista” en medio de la coyuntura por el atentado al senador Miguel Uribe

Una bandera y una fotografía del Senador Miguel Uribe, herido en un atentado, se exhiben sobre el asiento del político del partido opositor Centro Democrático, en la sede del Congreso, en Bogotá - crédito Luisa González/Reuters

En horas de la mañana del 13 de junio de 2025, el Centro Democrático anunció medidas temporales relacionadas con la ejecución de sus actividades, por el grave estado de salud de su colega y compañero de partido, el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

En el comunicado firmado por María Fernanda Cabal, Andrés Guerra, Paola Holguín y Paloma Valencia, se detalla que este acto corresponde a una muestra de respeto y unión, pero ratificando que no significa que se dé un paso atrás.

Por el contrario, es una muestra del deseo de liderar y defender al país, según afirman los precandidatos.

“En solidaridad con nuestro compañero Miguel Uribe, quien hoy lucha por su vida y por Colombia, los demás precandidatos presidenciales del Centro Democrático hemos decidido hacer un alto proselitista. Esta pausa es transitoria y responde al profundo sentido de respeto y unidad que hoy nos convoca por la salud y vida de Miguel. Este no es un paso atrás. Seguimos firmes en la convicción de defender a Colombia y en nuestro legítimo deseo de liderarla.”

Esta medida fue adoptada un par de días después de que la senadora Paloma Valencia le solicitara a los demás precandidatos a los comicios del 2026 que suspendieran sus campañas, al resultar un hecho inadmisible en medio de la difícil situación que afronta uno de sus contrincantes.“¿Quién puede hacer una campaña con lo que le ha pasado a Miguel? ¿Cómo se puede enfrentar una vida política con lo que está pasando?”, se preguntó en entrevista con La FM.

De igual manera, mencionó que el continuar con las campañas sería un acto de deslegitimización de la coyuntura y la gravedad de la situación y la falta de reconocimiento y análisis de la misma: “Hoy no puede haber candidaturas en Colombia. Todo tiene que entrar en una pausa, porque lo que estamos viviendo es demasiado grave y el mundo no puede seguir como si no hubiera pasado (...) Aquí no podemos seguir como que no pasó nada, porque sí pasó. Esto es una cosa muy grave. Es el inicio del aniquilamiento de una nueva generación en la política”, añadió.

Fue cuestionada por la favorabilidad de su petición con respecto al resto de los precandidatos del partido y confiaban en que fuera respaldada: “Yo estoy segura de que eso lo comparten todos mis compañeros. No quiero vivir en una Colombia así y parte de eso es que no normalicemos la violencia”.

Finalmente, de manera personal confirmó que suspende su campaña hasta que el pronóstico del Senado Uribe Turbay sea mucho más alentador: “No estoy renunciando a lanzar una precandidatura presidencial. Estoy suspendiendo mi campaña, la estoy poniendo en pausa. Creo que Miguel lo merece”.

Estas declaraciones generaron la respuesta de la exvicepresidenta marta lucía Ramírez, que le pidió a Valencia y a la bancada que no suspendan sus labores.

Por medio de su cuenta de X la llamo a los funcionarios implicados a que continúen en la contienda: “Queridos @PalomaValenciaL @MariaFdaCabal @PaolaHolguin @andresguerraho @CeDemocratico el país necesita seguir escuchando sus voces, propuestas y críticas válidas al estado de cosas que sufrimos hoy los colombianos. No paren sus campañas”, escribió la exfuniconaria del Gobierno de Iván Duque.

Por el momento, varios sectores políticos invitaron a una marcha del silencio el domingo 15 de junio en pro de la salud de Miguel y realizar un llamado a la unidad si distinción de posturas políticas y/o ideales buscando disminuir el tono en el discurso para mitigar el impacto en la sociedad que se han generado en las últimas semanas.