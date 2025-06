No cesa el rifirrafe entre Petro y el Gobernador de Antioquia, ahora por el ‘decretazo’: “Seguiremos resistiendo su socialismo”

Desde la sede de la Gobernación de Antioquia, Andrés Julián Rendíon pidió una ofensiva clara contra grupos armados y mayor respaldo del Gobierno Petro a las autoridades en terreno - crédito John Paz/Colprensa

El presidente de la República, Gustavo Petro, desató una tormenta tanto judicial como política al anunciar el miércoles 11 de junio que sancionó el decreto para convocar una consulta popular. Esta medida busca que los ciudadanos apoyen en las urnas gran parte de la reforma laboral que fue archivada anteriormente en la Comisión VII del Senado en marzo.

No obstante, sobre su notificación que hizo en su cuenta de la red social X, el mandatario señaló que se retractaría, si en el Senado aprueban la resucitada reforma, que se debate esta misma semana.

“Solo se derogará antes de las urnas si los puntos que se le preguntan al pueblo para que exprese su orden constituyente, sean respondidos positivamente por el Congreso, poder constituido legítimo para discutir leyes [sic]”, expresó.

Posteriormente viajó a Cali, donde pese a la oleada terrorista del día anterior, lideró una manifestación en la que ratificó su decisión y donde nuevamente atacó a líderes políticos contradictores a su administración, como fue el caso del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, con quien ha sostenido encontrones desde la semana pasada.

“No me quiere ni un pedacito, y está preparando una consulta popular en el suroriente de su departamento”, fue señalamiento que le hizo en el acto público.

Ante esa pulla del mandatario, con la que intentó justificar el denominado ‘decretazo’, Rendón le respondió en duros términos y aseguró que estaba actuando igual que en Venezuela al no acatar las disposiciones de la carta magna que rige en el país.

“Presidente Petro a mí no me gusta ni un pedacito que se falte el respeto a la Constitución y a la ley que se burle la democracia y se engañe a los ciudadanos. A mí no me gusta ni un pedacito que usted quiera parecerse tanto a los dictadores de Venezuela que llevaron a la pobreza y a la miseria, a nuestro país hermano, que solapadamente fueron desmantelando las instituciones, agitando las mismas banderas que usted hoy promueve”, respondió.

Rendón indicó que también que lo que él esperaba es que se respetara la Constitución Política y no se intentara de manera amañada saltarse sus normativas, así como la institucionalidad del país.

“Lo que sí me gusta, y mucho, es el respeto por las instituciones, la Constitución del 91, el respeto por el Congreso que ya habló y le dijo no a su consulta popular”, reiteró el servidor público.

Y remató con una pulla de alto calibre al asegurar que Petro buscaba imponer el socialismo en Colombia, pero que en su departamento han resistido a esa pretensión porque era un modelo fracasado.

“En Antioquia seguiremos resistiendo el modelo socialista fracasado que usted quiere imponernos estamos del lado de los derechos de los trabajadores, de la economía de mercado, confraternidad y del lado opuesto de las dictaduras”, afirmó.

Finalmente defendió la consulta consulta que buscar realizar en su departamento y le echó en cara que a diferencia de la Petro, a él sí se la aprobaron en el Congreso.

Desde la semana pasada Petro y Rendón están sosteniendo unas fuertes rencillas, y aunque a raíz del atentado contra el senador y precandidato presidencial del Centro Democrático Miguel Uribe se suponía que el jefe de Estado le bajaría el tono a sus declaraciones contra los contradictores a su Gobierno, lo cierto es que mantiene las descalificaciones, como hizo en el acto en Cali contra el gobernador de Antioquia.

Po su parte, el mandatario regional señaló el fin de semana, previo al intento de magnicidio, que Petro buscaba procesarlo penalmente y hasta enviarlo a la cárcel, en una entrevista que concedió a la revista Semana.