Gustavo Petro negó ser responsable del atentado contra Miguel Uribe: “El culpable no es su presidente”

El presidente Gustavo Petro pidió un minuto de silencio por la salud del senador Miguel Uribe - crédito John Paz / Colprensa - Luisa González / Reuters

El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre el atentado perpetrado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay en Bogotá. Durante la Concentración por la Paz y la Democracia en Cali, llevada a cabo el 11 de junio de 2025, el mandatario negó las acusaciones en su contra sobre su presunta responsabilidad en el ataque al congresista.

Pues, el jefe de Estado ha sido señalado de haber incentivado el odio y la violencia política en el país, por medio de sus constantes declaraciones públicas y en redes sociales en contra de quienes se oponen a sus decisiones. Los congresistas han sido el blanco principal del presidente al momento de expresar sus críticas.

“Han dicho, después del intento de asesinato, que el culpable es Petro, aún lo gritan por ahí. Han dicho expresidentes de Colombia, que el culpable de este atentado es la gente que defienda que se le deje expresar, como ordena la Constitución, en una consulta popular”, dijo.

El atentado contra Miguel Uribe ocurrio en la localidad de Fontibón - crédito X

Así las cosas, en el evento, negó estar relacionado con el atentado: “Tengo que decirles que no, que el culpable no es el pueblo de Colombia, ni el pueblo pobre de Colombia, ni el pueblo trabajador de Colombia, ni su presidente”.

De acuerdo con el jefe de Estado, la consulta popular que ha defendido y que el Senado negó, no es “amiga de los asesinos”, mientras que la desigualdad sí, igual que el incumplimiento de lo ordenado en la Constitución Política de Colombia en materia de derechos.

“Los niños se vuelven asesinos”

Asimismo, Gustavo Petro se refirió a la falta de educación en Colombia, asegurando que es una de las causantes de la violencia en el país, evidenciada en homicidios perpetrados por adolescentes y jóvenes, como pasó en el atentado contra el precandidato presidencial Miguel Uribe. Pues, el ataque fue ejecutado por un menor de 14 años, actualmente aprehendido e investigado por estos hechos.

Según el mandatario, la clave para evitar que los menores delincan está en la crianza. “En Colombia, los niños se vuelven asesinos porque no educación. Cortaron los recursos de la educación hace 10 o 15 años (…) La mejor política de seguridad que un país puede tener (…) es que los bebés, los niños y las niñas de brazos, hasta los siete años, puedan ser criados en medio del amor y del afecto”, precisó.

Un menor de edad fue señalado de haber perpetrado el atentado contra Miguel Uribe Turbay - crédito redes sociales

Pero, desde su perspectiva, la crianza está supeditada al contexto laboral del país. Por eso, aseguró que es necesario que las madres de familia puedan tener tiempo para criar a sus hijos, fuera de su jornada de trabajo.

“Si quisiéramos que esos niños asesinos ya no existieran en Colombia (…), lo primero que habría que hacer es que las mamás se pudieran abrazar en las mañanas y en las noches con sus propios hijos en su casa”, dijo.

Sus palabras surgen en defensa de la reforma laboral que impulsa el Gobierno y que fue hundida por el Congreso. La iniciativa, pese a que volvió a ser discutida en el Senado, tuvo cambios, por lo que el mandatario busca que sea implementada como se propuso inicialmente, por medio de una consulta popular que pretende convocar por decreto. Esto, a pesar de que dicha consulta también fue negada por el Senado.

“No es cierto que la consulta popular y la justicia social en Colombia sean enemigas de la paz y amigas de la violencia y los asesinos. Los que gritaron eso (…) se equivocan, y lo que están incendiando es al país y haciendo crecer la violencia y este presidente está elegido es para hacer la paz”, aseveró.

El presidente Gustavo Petro aseguró que no es cierto que la consulta popular sea "amiga de los asesinos" - crédito Enea Lebrun/Reuters

Petro prometió “bajar el tono”, pero no guardará silencio

Es importante resaltar que congresistas, expresidentes y hasta funcionarios de otros gobiernos han solicitado al jefe de Estado abstenerse de dar discursos orientados al odio y la violencia, con el fin de reducir las acciones terroristas y atentados en el territorio.

Petro confirmó que atenderá sus peticiones, pero aclaró que no dejará de exponer sus críticas y opiniones políticas. “Me han pedido que baje el tono, y me comprometo en bajarlo, pero bajar el tono no significa no decir verdades, no significa silenciarse, no significa arrodillarse”, indicó.