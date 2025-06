Gustavo Petro aseguró que “si se vuelven a burlar” de la consulta popular, el camino será la asamblea nacional constituyente

El presidente Gustavo Petro se refirió a lo que puede pasar si tumban el decreto de la consulta popular - crédito redes sociales

El presidente Gustavo Petro afirmó que si su propuesta de consulta popular es desestimada o ignorada, impulsará la convocatoria de una asamblea nacional constituyente.

Así lo expresó durante una entrevista concedida a CNN, en la que defendió su iniciativa y aclaró su postura frente al impacto que tendría este mecanismo en su mandato.

“Si se cae en la corte, entonces se recogerán ocho millones de firmas del pueblo colombiano para volver a presentar la consulta”, dijo Petro, que el miércoles 11 de junio había expuesto su propuesta ante la ciudadanía en la Plaza San Francisco de Cali.

El presidente Gustavo Petro denunció que la Policía está infiltrada, tras atentado del que fue víctima el senador Miguel Uribe

El mandatario advirtió que, si nuevamente se impide la ejecución de ese instrumento, se abriría paso a una constituyente.

“Y si se vuelven a burlar de la consulta, entonces ya no queda otro mecanismo que un pueblo, en elecciones, masivamente pida la asamblea nacional constituyente”, declaró al citado medio de comunicación.

Durante la conversación, también se refirió al alcance personal de una eventual constituyente y negó que se trate de una medida con beneficios individuales.

“Que no me beneficie a mí, porque para esa época yo ya estaré terminando mi mandato. Eso me iba a preguntar”, dijo al periodista que lo entrevistaba.

Ante la pregunta sobre si habrá elecciones presidenciales en 2026, Petro respondió: “Obvio que eso es lo que ordena la Constitución”.

El presidente ha insistido en que la consulta popular busca que la ciudadanía se pronuncie directamente sobre las reformas laboral que su Gobierno ha presentado ante el Congreso, y que enfrentó múltiples obstáculos legislativos.

Desde su perspectiva, la constituyente solo se activaría si se frustra la posibilidad de que los colombianos decidan a través de las urnas.

El ministro de Justicia designado, Eduardo Montealegre, confirmó que el presidente Gustavo Petro tiene la intención de promover una asamblea nacional constituyente a través de una iniciativa de carácter popular.

Eduardo Montealegre fue designado como el nuevo ministro de Justicia. Fue exfiscal y exmagistrado de la Corte Constitucional

“La convocatoria debe surgir del pueblo”, declaró Montealegre en entrevista con Blu Radio, al señalar que el presidente ya expresó la necesidad de activar ese mecanismo.

Según el ministro encargado, el objetivo sería adelantar reformas estructurales que, a juicio del Gobierno, no han sido posibles bajo el diseño institucional vigente desde la Constitución de 1991.

Durante una alocución desde Cali, tras la firma del decreto que convoca una consulta popular, Petro sugirió que el país necesita cambios profundos, aunque no mencionó explícitamente la constituyente.

El ministro sostuvo que algunas instituciones creadas por la carta del 91 se han convertido en un obstáculo para el cambio social. Por esa razón, el Gobierno considera necesario abrir la discusión sobre su reconfiguración mediante una asamblea nacional constituyente.

Montealegre explicó que, de seguirse el camino de una iniciativa popular, el proceso requeriría la recolección de al menos 8 millones de firmas —el 20 % del censo electoral— para que la propuesta de ley tenga carácter vinculante ante el Congreso.

Las declaraciones de Gustavo Petro y Eduardo Montealegre se dan en medio de la firma del decreto para convocar la consulta popular, luego de que en días previos había mostrado una faceta conciliadora para llegar a acuerdos con los partidos de oposición y poder aprobar en el Senado un articulado que recogiera las posturas del espectro político nacional.

El mandatario aseguró en sus redes sociales que queda en manos de la Corte Constitucional dejar en firme su intención de que los colombianos sean quienes decidan si se aprueban o no los cambios que pretende en el sistema de trabajo.

Sin embargo, sostuvo que dará marcha atrás a sus intenciones si en el Congreso de la República responden de manera positiva a las propuestas lideradas por su Gobierno.

El jefe de Estado no esperó a la decisión del Senado sobre aprobar o no la reforma laboral

“He firmado el decreto que convoca a la consulta popular. Solo se derogará antes de las urnas si los puntos que se le preguntan al pueblo para que exprese su orden constituyente, sean respondidos positivamente por el Congreso, poder constituido legítimo para discutir leyes. Enviamos el decreto de la Consulta Popular a la Corte Constitucional”. Previo a la confirmación que el decreto de la consulta había sido firmado y enviado al alto tribunal, el presidente Petro explicó que la decisión se fundamentó en bases legales, específicamente, en el artículo 33 de la ley 1757.