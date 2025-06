A centenares creció la romería de personas que pide por la salud de Miguel Uribe afuera de la Fundación Santa Fe

Maria Claudia Tarazona, wife of Colombian Senator Miguel Uribe Turbay of the opposition Democratic Center party, reacts during a Mass from inside the Santa Fe Foundation hospital where the senator is being treated after he was shot during a campaign event, in Bogota, Colombia, June 11, 2025. REUTERS/Luisa Gonzalez

El panorama político en Colombia es completamente distinto desde el pasado fin de semana luego de que un adolescente le disparara a Miguel Uribe, senador y precandidato del Centro Democrático, en un acto político en el occidente de Bogotá.

Desde entonces el político se debate entre la vida y la muerte en la Fundación Santa Fe, donde ha comenzado a tener un mínimo, pero importante avance positivo en su estado de salud.

Ante toda esta grave situación, los ciudadanos, algunos sin ni siquiera ser simpatizantes del congresista, y tampoco sin importar sus creencias religiosas, han acudido a las afueras de la reconocida clínica para expresar su solidaridad con Uribe Turbay y su familia para que superen este complicado trance que recuerda la violencia que se padeció en las décadas de 1980 y 1990.

La romería de ciudadanos que llevan un mensaje de aliento, de hecho, creció a centenares durante la noche del miércoles 11 de junio en las afueras de ese centro médico de alta complejidad, según detallaron en la emisora Blu Radio.

A man holds up a placard that reads "Come on Miguel, Colombia needs you", as people attend a Mass outside the Santa Fe Foundation hospital where Colombian Senator Miguel Uribe Turbay is being treated after he was shot during a campaign event, in Bogota, Colombia, June 11, 2025. REUTERS/Luisa Gonzalez

Al parecer fueron unas 200 personas las que acudieron a las inmediaciones carrera Séptima con calle 119, donde se encuentra la entrada principal.

Fueron tantas las personas que personal de la institución tuvo solicitarle a las personas que se alejaran unos metros del improvisado altar que se tiene en el lugar con imágenes de santos y de la Virgen, así como con fotografías del precandidata, y de esta manera evitar un accidente.

People attend a Mass outside the Santa Fe Foundation hospital where Colombian Senator Miguel Uribe Turbay is being treated after he was shot during a campaign event, in Bogota, Colombia, June 11, 2025. REUTERS/Luisa Gonzalez

En la noche estaban llevando a cabo una la velatón donde los asistentes volvieron a pedir por la salud de Miguel Uribe Turbay, por lo que fue necesario que incluso instalaran una barrera metálica para prevenir algún accidente, recogieron en el medio radial.

Agregaron que la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog) anunció que no permitirá más que las personas lleguen hasta los ventanales del lugar ante la preocupación de que por la presión se rompan los vidrios o ocurra algún otro hecho que lamentar.

Indicaron finalmente en ese medio de comunicación que para este jueves 12 de junio se tienen programada una nueva velatón en la noche para que los ciudadanos que se han solidarizado con el político contradictor y sus familia acudan a la Fundación Santa Fe.

People attend a Mass outside the Santa Fe Foundation hospital where Colombian Senator Miguel Uribe Turbay is being treated after he was shot during a campaign event, in Bogota, Colombia, June 11, 2025. REUTERS/Luisa Gonzalez

La esposa de Miguel Uribe Turbay, la señora María Claudia Tarazona, ha agradecido todos estos gestos de aprecio y desde los cristales incluso ha dirigido los rosarios que han estado rezando los asistentes a esta improvisadas ceremonias religiosas, que incluso han llegado a acompañar personas de otros credos diferentes al Católico.

Lo mismo ha hecho la hermana del senador, María Carolina Hoyos Turbay, que ha presidido las plegarias como lo hizo durante la madrugada del jueves, cuando acompañó a todas estas personas.

Maria Claudia Tarazona, wife of Colombian Senator Miguel Uribe Turbay of the opposition Democratic Center party, reacts during a Mass from inside the Santa Fe Foundation hospital where the senator is being treated after he was shot during a campaign event, in Bogota, Colombia, June 11, 2025. REUTERS/Luisa Gonzalez

Ante esta difícil situación de violencia creciente, que tuvo un punto de no retorno, los políticos de oposición y de otras colectividades anunciaron el miércoles en la Plazoleta Núñez del Congreso de la República que el próximo domingo 14 de junio realizarán una Marcha del Silencio, para reiterar el rechazo contra ese atentado.

Entre quienes promovieron el llamado a la movilización figura la exdirectora de Semana, Vicky Dávila, quien pidió unidad ciudadana más allá de los intereses partidistas.

“A los criminales les decimos, ‘Basta’. Este domingo, sin importar la ideología, sin importar el partido, vamos todos a la calle por Miguel, por la libertad, por la democracia, por la verdad, con valentía. Colombia no se arrodilla ante el terrorismo”, afirmó Dávila.

A woman reacts as she attends a Mass outside the Santa Fe Foundation hospital where Colombian Senator Miguel Uribe Turbay is being treated after he was shot during a campaign event, in Bogota, Colombia, June 11, 2025. REUTERS/Luisa Gonzalez

La periodista insistió en la necesidad de rechazar la intimidación ligada a grupos terroristas, cuya intención es obstaculizar el desarrollo de las elecciones en el país.

Efraín Cepeda, presidente del Senado, también adhirió a la iniciativa, destacando que Colombia ha superado la violencia en distintos momentos de su historia. “En la historia de Colombia este país siempre se ha sobrepuesto ante los criminales. Esta no va a ser la excepción. Los invitamos a la marcha del silencio por la vida de todos los colombianos y la de Miguel Uribe”, señaló Cepeda en el centro de Bogotá, rodeado de decenas de funcionarios.

La senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, explicó algunos detalles organizativos de la marcha. Indicó que en Bogotá la principal cita será a las 9:00 a. m. en el Parque Nacional, y anticipó que se informarán otros puntos de encuentro en diferentes regiones. “Colombia no se rinde, no se arrodilla. Basta ya a los violentos. Viva la vida de Miguel Uribe y de todos los colombianos. No al Terrorismo”, expresó Valencia.