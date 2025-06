Pico y Placa Cartagena evita multas este miércoles 11 de junio

‘Yo me llamo’: jurados eligieron al mejor imitador de la etapa mano a mano en una jornada de intensas emociones Los seis participantes que se destacaron en la gala anterior tuvieron un gran reto para convencer a los jueces, pero solo uno lo logró

Reportan ataque con drones contra estación de Policía en Santander de Quilichao (Cauca) El artefacto explosivo que lanzaron desde la aeronave no tripulada, por fortuna, no impactó la sede de la Fuerza Pública. Por el momento no se tiene reporte de personas heridas