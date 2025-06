Marta Lucía Ramírez les pidió a los precandidatos del Centro Democrático que no paren sus campañas: “El país necesita seguir escuchando sus voces”

La exvicepresidenta solicitó a los aspirantes del Centro Democrático mantener sus actividades políticas activas, subrayando la importancia de que la ciudadanía escuche sus propuestas pese al reciente ataque contra Miguel Uribe Turbay - crédito (Colprensa - Camila Díaz)

La congresista Paloma Valencia, integrante del Centro Democrático, pidió el 11 de junio frenar todos los procesos de aspiraciones a la Presidencia en Colombia en respuesta al atentado que sufrió el precandidato Miguel Uribe Turbay.

En una entrevista concedida a La FM, Valencia manifestó que resulta inadmisible seguir adelante con normalidad luego de un hecho como este.

También afirmó que el ataque evidencia una profunda crisis en las instituciones del país.

Ante esta situación, la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez se pronunció y pidió a los precandidatos del Centro Democrático que mantengan sus campañas activas.

“El país necesita seguir escuchando sus voces”, afirmó Ramírez por medio de una publicación en su cuenta de la red social X.

Y es que en dicha entrevista la senadora Paloma Valencia también informó además que dejará en pausa su aspiración presidencial, argumentando que es momento de que la sociedad colombiana reflexione sobre la violencia que atraviesa el país.

“Hoy no puede haber candidaturas en Colombia. Hoy todo tiene que entrar en una pausa, porque lo que estamos viviendo es demasiado grave y el mundo no puede seguir como si no hubiera pasado”, aseguró.

Frente al anuncio de Paloma Valencia de suspender su campaña presidencial, la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez expresó su desacuerdo y llamó a los precandidatos del Centro Democrático a continuar en la contienda. En un mensaje publicado en su cuenta de X, sostuvo que es necesario que sus posturas sigan presentes en el debate público.

“Queridos @PalomaValenciaL @MariaFdaCabal @PaolaHolguin @andresguerraho @CeDemocratico el país necesita seguir escuchando sus voces, propuestas y críticas válidas al estado de cosas que sufrimos hoy los colombianos. No paren sus campañas”, escribió en una publicación por medio de su cuenta en la red social X la exfuncionaria pública perteneciente a la administración del expresidente Iván Duque.

Por su parte, la senadora Valencia en la entrevista antes mencionada también explicó que su decisión de suspender temporalmente su aspiración presidencial obedece a la gravedad del ataque contra Miguel Uribe, el cual, en su opinión, representa una amenaza directa a la democracia colombiana. Aclaró que no se trata de una renuncia definitiva, sino de una pausa motivada por respeto a su compañero de partido.

“No estoy renunciando a lanzar una precandidatura presidencial. Estoy suspendingo mi campaña, la estoy poniendo en pausa. Creo que Miguel lo merece”, afirmó. Para Valencia, el atentado no solo constituye un hecho violento, sino que marca “el inicio del aniquilamiento de una nueva generación en la política”.

Marta Lucía Ramírez respondió al ministro Armando Benedetti y cuestionó su invitación a “bajar el tono”

El clima político en Colombia sigue marcado por la tensión. El martes 10 de junio, Marta Lucía Ramírez arremetió contra el ministro del Interior, Armando Benedetti, y el presidente Gustavo Petro, a quienes señaló por estigmatizar a la oposición, en medio del debate público tras el atentado contra el senador Miguel Uribe.

A través de su cuenta de X, Marta Lucía Ramírez criticó la invitación del ministro Armando Benedetti a “bajar el tono” en el debate público, considerando que esa expresión busca suavizar lo que en realidad son actos de estigmatización y agresión política. En sus mensajes, apuntó al presidente Gustavo Petro como uno de los principales responsables del ambiente hostil que enfrentan quienes han ejercido control político sobre su Gobierno.

La exministra Marta Lucía Ramírez criticó los señalamientos del ministro del Interior, Armando Benedetti, referentes a la necesidad de "bajar el tono"

“Ministro, ni los expresidentes de Colombia, ni los candidatos de la oposición, son responsables de la violencia verbal y la descalificación a todo y a todos que caracteriza a @petrogustavo. ‘Bajar el tono’ es un eufemismo para disfrazar la instigación al delito y la invitación a la violencia, protagonizados por él”, expresó la exvicepresidente colombiana.

Las declaraciones se producen en un contexto marcado por la confrontación política, justo cuando el ministro Armando Benedetti, desde la Casa de Nariño, hizo un llamado a entablar diálogo con distintos sectores políticos. “El presidente está dispuesto a reunirse con ellos directamente. También lo haría con los expresidentes. Estamos dispuestos a hablar con ellos, a bajar el tono, a concretar unas reglas mínimas, para que no termine pasando lo que quieren los violentos, que nos terminemos matando entre nosotros”, dijo.