Joven denunció acoso dentro de un taxi en Barranquilla: “Se bajó el pantalón, fue muy asqueroso”

La publicación de la joven generó preocupación entre las habitantes de Barranquilla que suelen tomar este tipo de servicios - crédito zharickbarandicaa / TikTok

Una joven, identificada como Zharick Barandica, utilizó su cuenta de TikTok para hacer pública la denuncia y alertar a otras mujeres sobre los riesgos que enfrentan al utilizar servicios de transporte en Barranquilla. De acuerdo con el testimonio difundido por la víctima durante la segunda semana de junio, la joven decidió pedir un servicio de taxi después de terminar su turno como impulsadora cerca de la medianoche.

Aunque generalmente, su padre o algún familiar la acompaña en sus traslados nocturnos, en esa ocasión decidió recurrir a un conductor al que identificó como Orlando, debido a que ya le había prestado servicios en ocasiones anteriores por recomendación de una compañera de trabajo. La joven explicó que por las experiencias previas no sospechó que pudiera estar en peligro.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El viaje comenzó de manera habitual, pero antes de recogerla, el conductor le preguntó si tenía crema para el cuerpo, argumentando que sentía irritación. La joven no percibió nada extraño en ese momento y en medio del viaje accedió a comprarle pañitos húmedos y una crema en una droguería, con dinero que él le entregó.

Al regresar al vehículo, el conductor le comentó que la molestia se debía a un bóxer nuevo que le causaba irritación en la entrepierna. En ese instante, le pidió los pañitos y procedió a bajarse el pantalón, quedando en ropa interior dentro del taxi: “Yo no supe que hacer, simplemente miré hacia un lado porque él empezó como a limpiarse”.

La joven relató que el conductor le pidió que le pasara la crema y, en ese momento, expuso sus genitales y comenzó a aplicarse el producto frente a ella: “Yo estaba temblando. Le dije: ‘Señor Orlando, si quiere yo me bajo, me voy en otro carro, me dice No, mami, déjame, déjame, yo me aplico esto y ya”, confesó Zharick Barandica en su video.

La joven compartió capturas de la conversación con el sujeto - crédito zharickbarandicaa / TikTok

Ante la situación, intentó mantener la calma, optó por mirar hacia otro lado y cerrar los ojos, esperando que la situación terminara pronto. Tras un minuto, el conductor le indicó que ya había terminado: “Por el reflejo veo que tiene su pipi con un pañito húmedo y le sale el semen. Fue muy asqueroso”, expresó la joven en su testimonio. En ese momento, fingió una llamada a su padre y le pidió al conductor que la llevara a casa, argumentando que su familia la esperaba. El hombre se subió los pantalones y reanudó la marcha, agradeciéndole por el “favor” que le había hecho.

Durante el trayecto de regreso, el conductor desvió la ruta y se internó por callejones, lo que aumentó la preocupación de la joven, pero ella intentó mantener la calma e insistió en que quería llegar a su casa, rechazando la oferta del conductor de comprarle comida. Finalmente, el hombre accedió a llevarla a su destino e intentó distraerlo conversando sobre otras compañeras que también habían utilizado sus servicios y el conductor mencionó que recientemente había transportado a la amiga que lo recomendó.

Al llegar a su domicilio, el conductor le informó que no le cobraría la carrera, agradeciéndole nuevamente por el “favor”. La joven entró a su casa y, entre lágrimas, relató lo sucedido a su familia, además, decidió compartir la experiencia en redes sociales para advertir a otras mujeres.

“No me atrevo a denunciar porque sé que la Fiscalía no va a hacer nada. O sea, con yo poner la denuncia no van a hacer nada porque no tengo pruebas, no me tocó y como no me tocó, pues obviamente no van a hacer nada", aseguró la joven.

Gran cantidad de personas en TikTok están compartiendo la historia para alertar a las mujeres - crédito Colprensa

Finalmente la víctima también reveló que decidió comunicarse con la amiga que le recomendó al conductor y ella le confesó haber vivido un episodio parecido, por lo que decidió dejar de utilizar los servicios de Orlando: “Me llamó y me contó que le había pasado algo similar y que por eso había dejado de llamarlo, solo que no me había dicho porque pensó que mi papá me iba a buscar”.

El caso generó reacciones en redes sociales, donde usuarios mostraron su solidaridad con la víctima con comentarios como: “Que momento tan desagradable tuviste que pasar. Te mando un abrazo, no estás sola” y “Te escucho y no juzgo, porque todas reaccionamos de manera diferente, ninguna mujer merece pasar por esto que acabas de contar”.