Francisco Santos estalló contra Petro por manejo del atentado contra Miguel Uribe: “Cada vez que habla, solo destila odio”

Francisco Santos criticó el discurso de Gustavo Petro - crédito @PachoSantosC

La convocatoria a la denominada Marcha del Silencio, que busca rechazar la violencia y mostrar respaldo a las víctimas de atentados, se realizará el domingo 15 de junio de 2025 en las principales ciudades del país, tras el ataque que mantiene al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay en una Unidad de Cuidados Intensivos en la Fundación Santa Fe.

La movilización surge como respuesta al atentado del que fue víctima el político, y ha reunido a figuras tanto del oficialismo como de la oposición, quienes llaman a la ciudadanía a manifestarse en defensa de la democracia y la vida.

Previo a la manifestación liderada por los opositores del Gobierno Petro, legisladores y figuras politicas se reunieron en la Plazoleta Núñez, en el Congreso de la República, para enviar un mensaje de apoyo a Uribe Turbay.

En una coyuntura de creciente violencia, expresaron su descontento con el manejo que le ha dado el presidente Gustavo Petro a los hechos registrados, señalándolo de ser uno de los responsables por impulsar la polarización política en el país con su discurso catalogado de ser incendiario.

Francisco Santos habló sobre el discurso de odio de Petro - crédito X

Para el exvicepresidente y exembajador Francisco Santos, es importante que los colombianos salgan a las calles a marchar contra el primer mandatario, ya que, en su opinión, incita al odio.

“Esta marcha, esta marcha. El silencio tiene un destinatario. El hombre que cada vez que habla solo destila odio, odio y odio. Gustavo Petro”, aseguró.

Bajo la misma línea, Vicky Dávila, precandidata presidencial, enfatizó en la importancia de rechazar los actos violentos y de mostrar unidad frente a los grupos que buscan intimidar a la sociedad y obstaculizar los procesos electorales. En sus palabras: “A los criminales les decimos, ‘Basta’. Este domingo, sin importar la ideología, sin importar el partido, vamos todos a la calle por Miguel, por la libertad, por la democracia, por la verdad, con valentía. Colombia no se arrodilla ante el terrorismo”.

Presidente del Senado sobre la Macha del silencio - crédito redes sociales/X

El presidente del Senado, Efraín Cepeda, también se sumó al llamado, acompañado de funcionarios en el centro de Bogotá. El líder político del Partido Conservador recordó que el país ha superado situaciones similares en el pasado, manifestando confianza en que esta vez no será diferente. “En la historia de Colombia este país siempre se ha sobrepuesto ante los criminales. Esta no va a ser la excepción. Los invitamos a la marcha del silencio por la vida de todos los colombianos y la de Miguel Uribe”, declaró Cepeda, subrayando el carácter simbólico de la movilización.

Políticos convocan a marcha en favor de Miguel Uribe - crédito redes sociales/X

En paralelo, Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático, aportó detalles logísticos sobre la jornada. La congresista informó que en Bogotá la concentración principal se realizará a las 9:00 a. m. en el Parque Nacional, mientras que se confirmarán otros puntos de encuentro en distintas regiones del país. Valencia reiteró el mensaje de resistencia frente a la violencia, afirmando: “Colombia no se rinde, no se arrodilla. Basta ya a los violentos. Viva la vida de Miguel Uribe y de todos los colombianos. No al Terrorismo”.

Mientras los opositores del Gobierno Petro convocan manifestaciones en todo el país, desde la Fundación Santa Fe publicaron un comunicado actualizado del estado de salud de Miguel Uribe Turbay.

“La Fundación Santa Fe de Bogotá informa que el paciente Miguel Uribe Turbay continúa su manejo en la unidad de cuidados intensivos. En medio de la severidad de su condición clínica existen indicios de mejoría neurológica dada por una disminución en el edema cerebral”, se lee en la misiva firmada por el doctor Adolfo Llinás Volpe.

Además, el centro médico indicó que el pronóstico seguirá siendo reservado por la situación de extrema gravedad del paciente.