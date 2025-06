Francisco Barbosa arreció contra Gustavo Petro por escalada terrorista en Cali, Valle y el Cauca: “Un país descuadernado, sin líder”

Francisco Barbosa mostró su preocupación por los ataques de las disidencias y la inacción, según él, del presidente Gustavo Petro - crédito Colprensa

La ofensiva terrorista en los departamentos de Valle del Cauca y Cauca, durante la jornada del martes 10 de junio de 2025, generó preocupación entre la población y las autoridades. La Policía Nacional reportó más de veinte atentados en conmemoración de la muerte de alias Mayimbú, jefe criminal abatido en 2022 y que estuvo vinculado a las disidencias de las Farc bajo el mando de alias Iván Mordisco.

En efecto, la ola de violencia dejó 5 civiles muertos y 2 policías asesinados, según el balance entregado por la Policía Nacional. Los ataques, que se han extendido a otras regiones del país, como el Catatumbo y el Bajo Cauca Antioqueño, han hecho que el número se eleve a más de 30, y han sido atribuidos a una estrategia calculada de las estructuras disidentes para desestabilizar la región y enviar un mensaje de fuerza tras la muerte de uno de sus líderes; en medio de una alerta generalizada por la situación de orden público en el país.

Con ese oscuro panorama, el exfiscal y precandidato presidencial Francisco Barbosa criticó la gestión del presidente de la República, Gustavo Petro, y señaló la falta de liderazgo y dirección estatal ante la crisis de seguridad.

“Un país descuadernado, sin líder, sin gerencia. En medio de atentados terroristas que se están dando en Colombia los últimos días, más de 30 en Cali, en el Valle del Cauca, en Cauca, en el Catatumbo, en el Bajo Cauca Antioqueño, en otros lugares del país. Y no hay instrucciones, no hay orden, no hay ninguna dirección del Estado, pero tampoco hay con quien hablar, porque las respuestas no existen a las preguntas que se hace la ciudadanía y que hacemos todos los colombianos", dijo.

Las pullas de Francisco Barbosa a Gustavo Petro

El exjefe del órgano de investigación, que recientemente confirmó su intención de participar en la próxima contienda electoral, en una aspiración que venía cocinándose desde su salida de la entidad, aprovechó el clima de tensión política para lanzar críticas directas al mandatario nacional. La escalada violenta coincide con la visita del mandatario a la capital vallecaucana, en un hecho que ha generado expectativas sobre posibles anuncios o medidas para enfrentar la crisis.

Barbosa, en su intervención, cuestionó la política de seguridad del Gobierno actual y la estrategia de Paz Total impulsada por Petro. “Esa política es una que ha engendrado una criminalidad total en todo el territorio nacional, que hoy impide que los ciudadanos se sientan tranquilos, que no haya garantías de seguridad, no solamente para los precandidatos presidenciales, que vimos claramente con el atentado ocurrido contra el senador Miguel Uribe, sino contra todos los ciudadanos en el país”, agregó.

En el mismo sentido, el exfiscal reafirmó la necesidad de respuestas concretas y urgió al primer mandatario a asumir su función constitucional para garantizar la seguridad de los colombianos. En su concepto, la situación de inseguridad no solo afecta a la población civil, sino que también ha puesto en riesgo a figuras políticas, que tienen prevista su participación en las elecciones programadas para el primer semestre del 2026; primero, con los comicios parlamentarios, y luego los presidenciales.

En su mensaje, Barbosa expresó su solidaridad con las víctimas de los atentados y, del mismo modo, con la familia del senador. “Quiero enviarle un mensaje de solidaridad a todas las víctimas de estos atentados terroristas el día de hoy, a todas las personas que han sufrido pérdidas familiares en los últimos días y, por supuesto, un mensaje de solidaridad profundo a la familia del senador Uribe Turbay. Fuerza y seguimos contigo en esta lucha por la vida”, puntualizó.

Al punto que le hizo un claro reclamo al gobernante. “Usted, Gustavo Petro, sigue siendo el presidente de Colombia. Tiene una función constitucional, apersónese de esa función a las Fuerzas Militares. Póngase la mano en el corazón y trabaje por los colombianos”, expresó el abogado.

Por último, el exfiscal, que estuvo en el cargo entre 2020 y 2024, hizo un llamado a la unidad de las fuerzas políticas, incluyendo a la oposición y al partido de Gobierno, para priorizar el futuro del país sobre los intereses individuales. “A aquellas fuerzas políticas rodeemos a la institucionalidad, a la misma oposición. Unámonos a los adherentes, al partido de Gobierno, piensen en el futuro del país, no piensen en su presente. Es la única manera de salir adelante”, puntualizó.