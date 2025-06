29 años después, Silvestre Dangond regresó a Urumita: visitó a sus vecinos y se fue de paseó al río: “Dormí en mi casa”

Silvestre Dangond habló del nuevo proyecto familiar que construye en su pueblo natal, Urumita, La Guajira - crédito @silvestredangond/Instagram

Silvestre Dangond habló del sueño que está haciendo realidad y de lo cerca que está de volver a vivir en su pueblo natal, pues ya está construyendo la que será su nueva casa en Urumita, La Guajira, lugar en el que vivió su infancia y adonde espera pronto estar con sus esposa e hijos.

El cantante vallenato sorprendió con su regreso a la población en la que nació. Allí, el artista visitó a sus viejos vecino, habló con algunos habitantes y se fue de paseo al río Marquesote.

“Dormí en mi casa, me levanté primero que todos, por ahí a las 5:10 de la mañana. Me tomé mi café y empecé a mirar al cielo, empecé a retroceder y a sacar cuenta y dije, pasaron 29 años para yo regresar a mi tierra, a vivir en mi pueblo, tener una vivienda propia en mi pueblo y como el destino me llevo allí“, relató orgulloso acerca de la visita que llevaba mucho tiempo queriendo hacer, ya que, Silvestre Dangond llevaba 29 años sin volver a su pueblo.

Silvestre Dangond disfrutó de un descanso junto a su familia e hijos en el río Marsoquete, en Urumita, La Guajira - crédito @silvestredangond/Instagram