Vicky Dávila alertó que el Gobierno Petro no ha mejorado su esquema de seguridad tras el atentado contra Miguel Uribe: “Me preocupa”

La inquietud por la seguridad de los aspirantes presidenciales en Colombia se intensificó tras la revelación que el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay podría no ser un hecho aislado, sino parte de una serie de ataques planeados contra dirigentes políticos y precandidatos.

Tras el ataque contra el legislador y aspirante a la presidencia, la precandidata Vicky Dávila denunció la falta de acciones concretas del Gobierno nacional para proteger a quienes participan en la contienda electoral, a pesar de las advertencias de las autoridades y la información obtenida por unidades de inteligencia.

Dávila sostuvo que la situación de seguridad afecta no solo a ella, sino a todos los aspirantes a la Casa de Nariño. “Yo creo que no hay que personalizarlo, no es por mí, creo que así estamos todos los aspirantes presidenciales en medio de una situación muy angustiosa, con todas estas informaciones que se han conocido”, señaló en diálogo con Caracol Radio.

La preocupación de Dávila se da en el contexto del reciente ataque contra Miguel Uribe Turbay y la información de inteligencia que sugiere la existencia de más amenazas dirigidas a figuras políticas.

La periodista sostuvo que aun cuando el presidente de la República, Gustavo Petro, ordenó el 9 de junio de 2025 el refuerzo inmediato de los esquemas de seguridad de los candidatos, ella no ha percibido ningún cambio en su protección personal.

“Para decirle la verdad, a esta hora no hay ningún refuerzo de la seguridad, por lo menos en mi caso. Yo no he recibido nada. Es como si no hubiera pasado nada”, declaró la precandidata, subrayando la falta de respuesta efectiva por parte de las autoridades encargadas de la seguridad electoral.

De igual manera, sostuvo que recibió información que apunta a la posible responsabilidad de alias Iván Mordisco, líder de las disidencias de las Farc, en el atentado contra Uribe Turbay.

Según la precandidata, el plan criminal podría incluir también ataques contra ella y contra la senadora María Fernanda Cabal. Esta hipótesis se suma a la preocupación que generó el mensaje publicado por el ministro del Interior, Armando Benedetti, en la red social X Dávila manifestó: “Estoy muy preocupada porque en un trino, el ministro del Interior, no sé si lo entendí de manera confusa, pero él reconoce que una de las hipótesis es que puedan venir más ataques contra dirigentes políticos, incluyendo al expresidente Álvaro Uribe y contra precandidatos presidenciales. Si el Gobierno tiene eso claro, por qué no actúa”.

Concejal denunció afectación a su esquema de seguridad

Sumado a las denuncias de Vicky Dávila, el concejal de Bogotá por el Centro Democrático Andrés Barrios, publicó en sus redes sociales la solicitud de la Unidad Nacional de Protección (UNP) de devolver de manera inmediata el vehículo asignado a su esquema de seguridad.

Cabe recordar que Barrios había pedido la salida de Augusto Rodríguez tras señalar fallas en el esquema de seguridad de Uribe Turbay, quien también ha manifestado inquietudes sobre su protección en el contexto político actual.

“Quiero hacer público que ayer, luego de solicitar en medios nacionales la renuncia del Director de la Unidad Nacional de Protección, mi esquema ha recibido llamadas solicitando el retorno del vehículo blindado de la Unidad”, denunció Barrios en su cuenta de X.

Incluso, Barrios expresó preocupación por su integridad y la de su familia, responsabilizando al Gobierno Petro si llega a ser víctima de una ataque sicarial.

“Temo por mi seguridad y la de mi familia. Responsabilizo al gobierno Petro de cualquier cosa que me ocurra a mí o a mi familia”, señaló el cabildante.