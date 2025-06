Mr. Taxes recordó la ocasión en que Miguel Uribe le mandó una café en una plenaria: “Anhelo que nuestra política siempre sea así”

Luis Carlos Reyes recordó cómo el senador le envió un café en plena plenaria, resaltando la importancia de la empatía y el respeto en la política nacional, especialmente en momentos de tensión y diferencias - crédito Colprensa

El senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay permanece hospitalizado en la Fundación Santa Fe de Bogotá después de someterse a una cirugía la noche del sábado 7 de junio.

El caso todavía provoca reacciones y comentarios en los distintos sectores del ámbito político del país.

En ese contexto, el exministro de Comercio Luis Carlos Reyes, conocido en redes sociales como “Mr. Taxes”, se refirió al estado de salud de Uribe Turbay.

A través de sus plataformas digitales, recordó un gesto amable del senador, quien en una plenaria le envió un café, y expresó su deseo de que la política en Colombia mantenga siempre ese nivel de respeto y cordialidad. “Anhelo que nuestra política siempre sea así”, dijo.

Luis Carlos Reyes relató que durante el debate de la reforma tributaria, el cansancio era tal que en pleno recinto comenzó a quedarse dormido frente a las cámaras y ante las principales figuras políticas del país.

Contó que lo despertaron cuando Miguel Uribe Turbay le envió un café, y manifestó su anhelo de que la política colombiana se mantenga basada en el respeto y la empatía, incluso, entre quienes tienen posturas opuestas.

“Debatiendo la reforma tributaria, el horario no daba para dormir. Ocurrió lo peor: empecé a cabecear ante cámaras, alcalde, gobernador… Me despertaron cuando @MiguelUribeT me mandó un café. Anhelo que nuestra política siempre sea así - con respeto y empatía por el contrario", escribió en su cuenta de X el exfuncionario que perteneció a la administración liderada por el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego.

El anterior no es el único mensaje que el exministro ha hecho en sus redes sociales con respecto al tema. En su publicación expresó que la violencia política, ni de ningún otro tipo, debe tener espacio en Colombia.

Además, manifestó su deseo por la pronta recuperación del senador Uribe Turbay y pidió que la justicia actúe para esclarecer lo sucedido y hallar a los responsables.

“Ni la violencia política ni la violencia de ningún tipo debe tener cabida en Colombia. Esperamos que el senador Uribe se encuentre bien y que la justicia encuentre cuanto antes a los responsables de este hecho”, dijo.