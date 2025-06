Gustavo Petro se ‘echó para atrás’ y anunció que finalmente sí decretará la consulta popular: “No puedo llevar al pueblo colombiano a un engaño”

Gustavo Petro indicó que consideró la posibilidad de frenar la firma del decreto, aunque la suspensión de las sesiones en el Senado lo llevó a replantear esa decisión - crédito Colprensa

En un largo mensaje publicado en su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro expuso su postura sobre la situación política actual y las medidas que se plantean. La intervención surgió después de que el exembajador Roy Barreras informara que el mandatario había decidido suspender la firma del decreto de la consulta popular como una señal para distender el ambiente político.

Petro respondió matizando esa versión: “Lo dicho en el trino es casi toda la verdad, solo que se dijo algo que se había dicho antes de la decisión de la plenaria del Senado al suspender sesiones hasta el miércoles”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

En su mensaje sobre la reunión de la Comisión de Garantías Electorales realizada en la Casa de Nariño, el exembajador Roy Barreras destacó los avances alcanzados durante el encuentro.

“Varias conclusiones positivas de la reunión de la Comisión de Garantías en Palacio en que nos encontramos”, escribió Roy Barreras.

Roy Barreras habló de la reunión de la Comisión de Garantías Electorales - crédito @RoyBarreras

Entre esas conclusiones, mencionó la posibilidad de frenar el trámite de la consulta popular.

“La firma del decreto está congelada hasta ver la disposición de la plenaria y la conciliación de la reforma en el Congreso”, cito el exdiplomático del Gobierno Petro por medio de una publicación realizada en su cuenta de X.

A ese mensaje, el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego respondió en un fragmento de una extensa publicación en la red social X, en la que precisó que el escenario legislativo cambió tras la decisión del Senado de suspender sus sesiones. En su mensaje, puso en duda la viabilidad tanto de la consulta como del trámite ordinario de la reforma laboral, y explicó las razones por las que considera inviable avanzar sin condiciones políticas claras.

Gustavo Petro habló sobre el trámite de la consulta popular y el atentado a Miguel Uribe - crédito @petrogustavo

“Lo dicho aquí en el trino de abajo, es casi toda la verdad, solo que se dijo algo que había dicho antes de la decisión de la plenaria de Senado al suspender sus sesiones hasta el miércoles. Eso me hizo decir, que dado que significa prácticamente que ni consulta ni reforma laboral por ley salgan, no puedo llevar al pueblo colombiano a un engaño”, comentó el primer mandatario.

En ese mismo mensaje, el presidente concluyó su intervención aclarando que los recientes hechos de violencia no guardan relación con el debate sobre la reforma laboral ni con la eventual consulta popular. Dejó claro que ambas situaciones deben tratarse por separado y pidió no mezclar los acontecimientos. “La consulta no tiene nada que ver con el atentado al senador Miguel Uribe y no se deben confundir dos cosas diferentes”, escribió el jefe de Estado en su mensaje con respecto a la consulta popular.

Antes de que el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego publicara su mensaje en la red social X, Armando Benedetti, titular de la cartera del Interior, anunció que el pasado viernes todos los ministros suscribieron el decreto que llama a una consulta popular. Añadió que la cuestión continúa su curso y no se ha visto afectada por el ataque sufrido por el senador Miguel Uribe Turbay.

En declaraciones a medios de comunicación, el ministro Benedetti afirmó que el documento ya contaba con el respaldo del gabinete ministerial desde antes del atentado al senador Miguel Uribe y que el trámite solo dependía del jefe de Estado. “Antes del atentado, ya todos los ministros habían firmado eso (el decreto)”, dijo el ministro, y agregó que ahora se aguardaba a que el presidente Petro “firme el decreto, se expida y se publique”.

En declaraciones a medios de comunicación, Benedetti afirmó que el documento ya contaba con el respaldo del gabinete ministerial desde antes del atentado al senador Miguel Uribe y que el trámite solo dependía del jefe de Estado - crédito Presidencia

El ministro del Interior Armando Benedetti señaló que, en su momento, advirtió que el impulso de la consulta popular se vería debilitado en caso de que la Comisión Cuarta del Senado respaldara el texto de la reforma laboral tal como fue aprobado previamente en la Cámara de Representantes. De acuerdo con la versión del Gobierno, esa aprobación aún no se ha producido.