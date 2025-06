Ejército Nacional neutralizó explosivos en Antioquia: se identificaron seis áreas en la región preparadas para su instalación

Entre los artefactos neutralizados se incluyó uno tipo cilindro y tres tipo camándula, activados mediante fuego de mortero - crédito Ejército Nacional

En el corregimiento de Raudal Viejo, ubicado en el municipio de Valdivia, Antioquia, la población civil enfrenta una creciente ola de violencia debido a las confrontaciones entre grupos armados ilegales.

La instalación de artefactos explosivos viene generando un ambiente de constante zozobra, según informó la Décima Primera Brigada del Ejército Nacional.

Las tropas lograron localizar y destruir de manera controlada un explosivo que habría sido lanzado por la compañía Héroes de Tarazá del ELN.

De acuerdo con el Ejército Nacional, esta no es una situación aislada. Durante el último mes se identificaron seis áreas en la región preparadas para la instalación de explosivos, de las cuales cuatro fueron destruidas. Entre los artefactos neutralizados se incluyó uno tipo cilindro y tres tipo camándula, activados mediante fuego de mortero. Este contexto de violencia provocó el desplazamiento de aproximadamente 200 personas del corregimiento, que abandonaron sus hogares en busca de seguridad.

Las tropas lograron localizar y destruir de manera controlada un explosivo que habría sido lanzado por la compañía Héroes de Tarazá del ELN - crédito REUTERS

Las autoridades militares reforzaron su presencia en la zona con el objetivo de prevenir nuevas acciones criminales que puedan afectar a la población civil. Sin embargo, la situación en Valdivia es compleja, ya que el municipio ha sido escenario de múltiples enfrentamientos debido a la presencia de grupos armados como el Clan del Golfo, las disidencias de las Farc y el ELN. Hay que resaltar, que en incidentes recientes, nueve soldados resultaron heridos en dos eventos separados, lo que evidencia la intensidad de las operaciones militares y los riesgos asociados.

El Ejército Nacional calificó el uso de estos artefactos explosivos como una violación a los derechos humanos y una infracción al derecho internacional humanitario. Por ello, se anunció que se procederá a presentar las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes, con el fin de que se investiguen y sancionen estas acciones.

Más explosivos y demoliciones

La población civil enfrenta una creciente ola de violencia debido a las confrontaciones entre grupos armados ilegales - crédito Ejército Nacional de Colombia

En otro hecho relacionado, en el municipio de Anorí, también en Antioquia, se detectaron dos artefactos explosivos que, según las investigaciones preliminares, habrían sido instalados por integrantes de la subestructura Jorge Mario Valle del Clan del Golfo. El equipo de explosivos y demoliciones (Exde) llevó a cabo la destrucción controlada de estos dispositivos, lo que evitó poner en peligro tanto a los habitantes de la zona como a los miembros de la Fuerza Pública que realizan operaciones en el área.

La situación en estas regiones de Antioquia refleja la persistencia de la violencia generada por los grupos armados ilegales, que continúan empleando tácticas que afectan directamente a la población civil y a las fuerzas de seguridad. Las autoridades mantienen operativos constantes para contrarrestar estas acciones y garantizar la seguridad en las comunidades afectadas.

Cifras de explosiones en Colombia

El número de víctimas por explosiones de minas y artefactos explosivos en Colombia aumentó un 89% durante 2024, según un informe del Comité Internacional de la Cruz Roja (Cicr). Este incremento se produce en un contexto de intensificación del conflicto armado y expansión territorial de grupos armados ilegales, lo que ha llevado a la cifra más alta registrada en los últimos ocho años. Durante el año, se reportaron 719 personas muertas o heridas, un aumento significativo en comparación con las 380 víctimas registradas en 2023.

En otro hecho relacionado, en el municipio de Anorí, también en Antioquia, se detectaron dos artefactos explosivos - crédito Ejército Nacional

De acuerdo con el Cicr, 457 de estas víctimas fueron afectadas por artefactos explosivos lanzados o de detonación controlada, mientras que las restantes 262 resultaron heridas o fallecieron debido a minas y residuos de explosivos. El informe resalta que estos dispositivos, utilizados por grupos armados ilegales, no solo impactan a objetivos militares, sino que afectan a la población civil y bienes no militares, especialmente cuando no se garantiza la precisión en los ataques. “Los artefactos explosivos lanzados (...) afectan directamente a la población y a bienes civiles, especialmente cuando no se garantiza la precisión en los ataques o no se distingue entre objetivos militares y personas civiles”, señala el documento.

El uso de drones para lanzar explosivos ha sido identificado como una de las tácticas empleadas por grupos armados ilegales, como las disidencias de las Farc, para atacar a las Fuerzas Armadas en regiones estratégicas como el departamento del Cauca, en el suroeste del país.