Daniel Briceño pidió la renuncia del director de la UNP: “El señor Rodríguez solo genera desconfianza”

A raíz del atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, el concejal de Bogotá Daniel Briceño exigió públicamente la salida del director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez.

En un mensaje publicado en la red social X, Briceño cuestionó el papel de la entidad encargada de garantizar la seguridad de los líderes políticos y afirmó que la oposición no cuenta con condiciones adecuadas de protección.

“El señor Rodríguez solo genera desconfianza”, escribió el concejal, al tiempo que pidió su retiro inmediato del cargo: “Exigimos la renuncia inmediata de Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección – UNP. Hoy no hay garantías para la oposición”.

Junto con su publicación, el concejal Daniel Briceño compartió un video en el que reiteró su llamado a la renuncia del director de la UNP.

En su intervención, cuestionó la permanencia de Augusto Rodríguez en el cargo tras el atentado contra el senador Miguel Uribe, al considerar que en otras circunstancias políticas esa continuidad sería insostenible.

“Señor director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, usted debe renunciar a su cargo. En otro país, en otro gobierno, en un país y en momentos normales, cualquier persona que estuviera al frente de la Unidad Nacional de Protección y que hubiese vivido lo que está viviendo hoy el país, el atentado contra el senador Miguel Uribe, uno de los grandes líderes de la oposición, ya no estuviera en su cargo”, comentó el servidor público en el metraje.

En su declaración, el concejal Briceño también cuestionó la falta de respuesta institucional por parte de la UNP frente a las solicitudes del senador Miguel Uribe. Señaló que hubo múltiples llamados de atención sin resultados concretos y responsabilizó directamente a Augusto Rodríguez por esa omisión.

“Es realmente preocupante que usted no responda”, afirmó, y añadió que “durante varios meses y en más de 20 solicitudes el senador Miguel Uribe le hubiese pedido a usted, a su entidad, que reforzara su esquema, que le prestara servicios en otras ciudades, que atendiera como tal sus obligaciones de proteger a la oposición y usted no haya hecho absolutamente nada”.

Briceño también criticó el manejo interno de la UNP, acusándola de operar con criterios políticos y no técnicos. Señaló que la entidad “entrega esquemas de seguridad a los amigos” y a personas “que no necesitan esquema”, mientras que no atendió oportunamente las solicitudes de líderes de oposición como Miguel Uribe. Según dijo, “la oposición no tiene garantías” y el director Rodríguez “no ejerció su cargo como la ley y la Constitución se lo dicta”.

El concejal también cuestionó la capacidad de la UNP para ofrecer garantías de seguridad a otros sectores políticos del país, especialmente en regiones con presencia de grupos armados. Criticó que, si no fue posible proteger a una figura nacional como Miguel Uribe, la situación para los líderes locales es aún más crítica.

“Si usted no fue capaz de proteger a un precandidato presidencial, al senador más votado del país, ¿Qué pueden esperar los ciudadanos que quieren hacer política en departamentos como el Cauca, Nariño, Chocó, Vaupés?”, preguntó, y añadió que esas regiones “gracias a la paz total de Gustavo Petro, hoy se encuentran absolutamente secuestradas por las bandas delincuenciales”.

Briceño continuó su intervención con un llamado directo a que la UNP asuma su papel con responsabilidad y sin sesgos políticos: “Es por eso que desde aquí, desde esta curul en el Consejo de Bogotá, exigimos su renuncia, exigimos su responsabilidad, pero sobre todo exigimos que la Unidad Nacional de Protección, entidad totalmente burocratizada, entidad que se ha convertido en el resguardo de muchos desmovilizados, pero sobre todo en el resguardo de mucha gente que no trabaja, hoy comience a funcionar en favor de la oposición”.

Concluyó dejando en claro su desconfianza hacia la entidad encargada de garantizar la seguridad de los líderes políticos en Colombia y dijo que él no se sometería a la UNP. “Es muy difícil que yo me someta hoy a la Unidad Nacional de Protección, cuando ha demostrado ser una entidad politizada, una entidad burocratizada, una entidad que encabeza el señor Augusto Rodríguez y no le brinda ninguna garantía al ejercicio de la oposición en el país”, dijo.