Crudo testimonio de joven que fue víctima de violencia física, psicológica y financiera por parte de su ex

El 8 de junio de 2025, una joven bogotana publicó un video en su cuenta de TikTok en la que relató que su expareja la agredió brutalmente en su vivienda, dejándola con múltiples lesiones y una incapacidad médica de 15 días, mientras que su madre recibió una incapacidad de cinco días, porque el criminal también arremetió contra ella. Pese al miedo, la joven decidió hacer pública su historia para advertir a otras mujeres y familias sobre los riesgos de relaciones abusivas y para exigir justicia ante lo ocurrido.

La denunciante, identificada como Paula Rojas, indicó que el agresor, Sebastián Ricardo Moya Sierra, llegó a su vida en 2020, cuando se conocieron a través de un amigo en común. Al principio, la relación parecía estable y positiva, pero con el tiempo surgieron comportamientos preocupantes. El joven se dedicaba al trading y llegó a montar un fondo de inversión junto a dos socios, en el que terminó involucrando a su pareja y a su familia, aunque el negocio resultó ser una pirámide financiera que perjudicó a numerosos inversionistas.

Tras el colapso del negocio, la familia de la Paula lo acogió en su hogar, debido a que se encontraba en una situación económica precaria, sin recursos para alimentarse ni un lugar donde vivir. La madre de la joven asumió los gastos de Sebastián, mientras que ella cubría los costos de las salidas y otras necesidades. A pesar del apoyo recibido, él no cumplió con las rentabilidades prometidas a los inversionistas y se negó reiteradamente a buscar empleo, argumentando que no necesitaba trabajar porque el dinero de las inversiones estaba por llegar.

La joven afirmó que la situación en el hogar se volvió insostenible por la falta de colaboración de Sebastián y su negativa para asumir responsabilidades. Cada vez que se le sugería buscar trabajo, respondía de manera despectiva y aseguraba que trabajar para otros era humillante, ya que él podía generar dinero rápidamente a través de sus actividades en la bolsa.

El 19 de julio de 2024, Paula tomó una decisión que le comunicó a Sebastián al regresar de la universidad: quería terminar la relación, por lo que le pidió que abandonara la casa. El joven reaccionó de forma agresiva, se negó a irse y le exigió la devolución de los regalos que había dado durante la relación.

Aunque las cosas no terminaron ahí, pues Sebastián la acorraló y comenzó a agredirla físicamente: “Me coge del brazo, me jala hacia él y me lleva contra una pared para tratar de ahorcarme. Empieza a gritarme que me va a matar. Después de eso empezó a tirarme al piso. Empezó a pegarme patadas, empezó a pegar puños en toda mi cara a tal punto de dejarme casi inconsciente”, relató la víctima en su cuenta de TikTok.

Durante el ataque, la madre de Paula intentó intervenir, pero también fue agredida por Sebastián. La joven describió que quedó con el rostro y el cuerpo llenos de hematomas, mientras que su madre sufrió lesiones al intentar defenderla, incluso, afirmó que Sebastián llegó a amenazarla con un cuchillo, lo que demostró con una grabación de una llamada en una pelea con el sujeto: “Con el mismo corazón con el que tú me sacaste el cuchillo y me amenazaste literalmente poniéndomelo en el cuello”.

La joven tomó valor y llamó a la Policía

La intervención de los vecinos, alertados por los gritos, y la rápida llegada de la Policía evitaron que la situación terminara en una tragedia mayor: “Cuando llegaron, inmediatamente subieron y vieron a Sebastián totalmente descontrolado y cuando trataron de esposarlo, él empezó a gritarles que eran unos pobres. Incluso, cuando ya tenía las esposas puestas, trató de pegarle a uno de ellos”, narró la joven.

Tras la detención, la joven y su madre fueron trasladadas a Medicina Legal y se inició el proceso judicial contra Sebastián. La joven expresó el impacto emocional que le dejó el ataque, afirmando que durante semanas no pudo mirarse al espejo y que no comprendía por qué había tenido que pasar por esa experiencia, especialmente después de todo el apoyo brindado a Sebastián.

Después de lo sucedido, el agresor intentó llegar a acuerdos de pago con la joven y su familia para saldar las deudas de la estafa piramidal. Sin embargo, Paula aseguró que estos acuerdos nunca se concretaron, ya que Sebastián siempre presentaba excusas para no cumplir con los pagos, alegando falta de dinero.

Finalmente, la víctima reveló que el sujeto sigue actuando violentamente y estafando personas: “Hago esto público porque mediante todas las redes sociales he visto que, como si fuera poco, Sebastián sigue estafando personas, sigue estafando gente y que incluso también ha agredido a otras mujeres. Yo esto lo hago por todas las niñas, por todas las mujeres que no se atreven a hablar por miedo o incluso por las que no corrieron con la misma suerte que yo, pero es para que todas tengan mucho cuidado, porque uno en verdad no termina de conocer a las personas”.