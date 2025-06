Atentado a Miguel Uribe: María Corina Machado envió conmovedor mensaje a la esposa del senador y precandidato presidencial

La política venezolana María Corina Machado saludó a la esposa del senador Miguel Uribe, María Claudia Tarazona - crédito EFE - Colprensa

El conmovedor mensaje de María Claudia Tarazona, esposa del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, que sigue internado en una unidad de cuidados intensivos de la Clínica Fundación Santa Fe, en Bogotá, ha generado una ola de solidaridad y reflexión que trasciende las fronteras nacionales. Mientras el país sigue atento a la evolución de la salud del político de 39 años, la voz de la mujer se ha convertido en un llamado a la unidad y a la paz, en medio de la incertidumbre y el dolor que atraviesa.

En medio de esta situación, Tarazona se dirigió a la ciudadanía desde el centro asistencial, expresó su agradecimiento por el apoyo recibido y compartió la difícil experiencia que atraviesa su familia. “Quiero darles las gracias a todos ustedes por este hermoso trabajo que están haciendo por mí, por mi familia y por el país. Gracias por estar aquí. Cada hora, cada minuto y cada segundo lo valoro profundamente”, dijo la compañera sentimental del congresista, impactado por tres disparos; dos de ellos, en su cráneo.

En su emotivo mensaje, la mujer destacó la fortaleza de su esposo y el papel fundamental del amor familiar y del respaldo de los colombianos en estos momentos. “Miguel es un guerrero, sigue luchando por su vida, sigue dando esta batalla. Está anclado a la tierra. El amor de su hijo, el amor de nuestras hijas, el amor de nuestra familia lo mantiene unido a este plano terrenal. El amor de cada uno de los colombianos y todas sus manifestaciones han sido la fuerza”, indicó la cónyuge del congresista.

Tarazona también hizo un llamado a la sociedad colombiana para no dejar de rezar y mantener la esperanza, y remarcó la importancia de la solidaridad en tiempos de crisis. “El amor de cada uno de ustedes, lo he sentido. Cada rezo, cada palabra de amor, y se lo he transmitido a Miguel. Con él me conecto desde el corazón y sabe lo que está pasando. Tenemos un propósito de vida y tenemos una causa que no podemos olvidar: el país está en guerra”, expresó.

María Corina Machado se conmovió ante el mensaje de fortaleza de la esposa de Miguel Uribe Turbay

La repercusión del mensaje Tarazona trascendió y llegó a la exasambleísta y excandidata presidencial venezolana María Corina Machado, que en su perfil de X expresó su apoyo y admiración por la fortaleza de Tarazona. Todo esto, a tres días de que el senador del partido Centro Democrático fuera blanco de un ataque proveniente de un menor de edad, que incursionó en un evento político de su aspiración presidencial en el barrio Modelia de la localidad de Fontibón.

“Admirables palabras de María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe. Serenas y sabias; llenas de dolor, de fuerza y de fe. Toda Venezuela está orando por ti y por tu familia, Miguel, y por el querido pueblo colombiano. Que la profunda reflexión de estos duros momentos una a tu país, que como Venezuela, anhela y necesita Paz y Libertad”, afirmó la política de 57 años, que se ha caracterizado, justamente, por ser símbolo de resiliencia ante la adversidad, ante el régimen de Nicolás Maduro.

El caso de Uribe Turbay ha puesto de manifiesto la grave crisis en materia de seguridad que vive el país y el impacto de la violencia en la vida pública y privada. En ese orden de ideas, la situación del congresista sigue siendo crítica, y que su familia enfrenta una de las pruebas más difíciles de su vida. La atención médica especializada y el apoyo social se han convertido en elementos clave para sobrellevar la crisis, en medio de un ambiente cada vez más confuso, con ataques provenientes de ambos lados.

Al respecto, la Fundación Santa Fe de Bogotá reiteró en su comunicado que el equipo médico continúa adelantando intervenciones para mitigar el impacto de las lesiones sufridas por Uribe Turbay. “Su gravedad y pronóstico siguen siendo las previamente reportadas”, expresó el doctor Adolfo Llinás Volpe, director médico del centro asistencial, que se ha encargado de mantener informada a la opinión pública sobre cualquier cambio relevante en el estado de salud del paciente.