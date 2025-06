María Fernanda Cabal garantizó “unidad” tras atentado contra Miguel Uribe: “Esto no significa perdonar el mal”

María Fernanda Cabal expresó su solidaridad tras atentado a Miguel Uribe- crédito Prensa María Fernanda Cabal

La senadora María Fernanda Cabal se pronunció enérgicamente tras el atentado perpetrado contra el candidato presidencial Miguel Uribe Turbay, registrado en la tarde del sábado 7 de junio de 2025 en Bogotá.

A través de un video difundido en sus redes sociales, Cabal expresó su solidaridad con la familia del político y lanzó una fuerte crítica a lo que considera un país “que se deshace a manos de un tirano”.

“Quiero expresar mi solidaridad por este momento de dolor con la esposa de Miguel Uribe, María Claudia, con su padre, Miguel Uribe Londoño, con su abuela, Lydia Quintero de Turbay, con su hermana María Carolina Hoyos, con toda su familia”, inició la senadora, visiblemente afectada. “Siento mucha rabia en el corazón”, añadió, “porque el país se nos deshace”.

Las palabras de Cabal, figura prominente del sector más conservador del Centro Democrático, reflejan no solo la gravedad del ataque contra Uribe Turbay, sino su interpretación del hecho como un síntoma de una crisis estructural de seguridad y gobernabilidad. Según la senadora, lo sucedido no es un hecho aislado, sino parte de un deterioro progresivo que se extiende por diversas regiones del país.

María Fernanda Cabal se acercó al hospital en el que es atendido Miguel Uribe- crédito Luisa Gonzalez/ REUTERS

“Lo que hacen con un candidato joven como Miguel Uribe es cercenar todas las posibilidades de un país que creyó que podíamos enfrentar la delincuencia”, afirmó. En su discurso, la senadora también hizo una revisión crítica del proceso de paz firmado con las extintas Farc en 2016, advirtiendo que “darle impunidad a la barbarie” y “exaltar los símbolos del mal” ha debilitado las bases de la justicia y la institucionalidad.

Cabal estableció un paralelismo entre el atentado contra Uribe y otros focos de violencia en Colombia: “Esto que sucede es el reflejo de lo que sucede en Tibú contra los soldados, a los que asesinan con francotiradores, a los policías; lo que pasa en el Cauca, en el Chocó, cuando confinan 35.000 familias”. Para la senadora, el ataque contra Miguel Uribe es otro episodio más en un país donde —según ella— las fuerzas del orden y los civiles están siendo “arrasados” por un poder criminal amparado en la impunidad.

El caso de Miguel Uribe provocó llamados a la unidad nacional para rechazar toda forma de violencia política - crédito @SenadoGovCo/X

Aunque afirmó no haber acudido a los medios por “respeto al dolor de la familia” y por “pudor”, Cabal aseguró que su silencio no es señal de indiferencia. En cambio, la caleña sostuvo que este momento puede marcar un punto de inflexión para el país: “Esto nos va a unir a muchos, y que esta unión no sea por beneficios ni egos personales, que sea una unión de país”.

A pesar de su llamado a la unidad nacional, Cabal fue clara en que esa unidad no puede confundirse con la tolerancia hacia el crimen. “Esto no significa tampoco perdonar el mal. El mal se castiga. Si este país no entiende que regalando impunidad lo único que cosecha es crímenes y víctimas inocentes, nunca vamos a poder salir adelante”, sentenció.

Miguel Uribe es senador del Centro Democrático, al igual que Cabal - crédito @migueluribet - @mariafernandacabal/Instagram

El pronunciamiento de María Fernanda Cabal se suma a una oleada de reacciones políticas y ciudadanas que exigen respuestas inmediatas del Gobierno Nacional frente a la creciente inseguridad que atraviesa el país. Mientras tanto, Miguel Uribe permanece hospitalizado y en condición crítica, aunque estable, según el más reciente parte médico.

En medio del dolor, la incertidumbre y las tensiones políticas, el atentado ha revivido el debate sobre los límites del perdón, la seguridad en campaña y el rumbo que toma Colombia en un contexto de fragmentación institucional y amenazas a la democracia. Para Cabal, el mensaje es claro: “Colombia se deshace, y debemos unirnos para evitar que se termine de romper”.