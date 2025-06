Daiky Gamboa, amigo de Karol G, defendió las razones de su apoyo a Altafulla: “Me tienen harto defendiendo el bullying”

Daiky Gamboa dio su opinión sobre lo que pasó en 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @daikygamboa/Instagram

Las redes sociales siguen encendidas entre los seguidores de La casa de los famosos Colombia, pues en horas de la noche se llevará a cabo la elección del ganador del reality, en el que compiten Emiro Navarro, la Toxicosteña, Altafulla y Melissa Gate.

Los bandos están divididos, pues algunos quieren a la participante paisa como vencedora, mientras que el cantante se ha robado el show con su actitud desparpajada.

Diferentes opiniones tienen los fans de Altafulla, pues consideran que ha aguantado suficiente con el bullying que le ha hecho Melissa por haber llegado hasta la final, al haber entrado a mitad de la competencia y con información fresca del exterior.

Uno de sus defensores es Daiky Gamboa, amigo de Karol G y que expuso sus razones por las que quiere al artista como ganador.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

El amigo de Karol G criticó el comportamiento de algunos participantes de LCDLFC - crédito @rechismes/IG

De acuerdo con Gamboa, durante semanas han sido testigos de cómo el matoneo se hace presente en un programa de televisión nacional, en el que recalcó que además “la mierd* que han disfrazado como entretenimiento”.

Asimismo, dijo que no espera mucho de la televisión en el país, pero considera que “al quedarme callado frente tanto siento que le estoy faltando a mi moral como ser humano y por eso voy a opinar sobre este tema, que a mí en lo personal me produce vergüenza y que no veo la hora de que culmine”.

En su opinión, los insultos que propinó Melissa Gate en contra de Karina García hablan más de “quien insulta que de la mujer atacada”, teniendo en cuenta los fuertes comentarios que se hicieron en contra de la pareja de Altafulla como “prepago”, “perra hocicona” o como la llamó Yina Calderón “escort”.

El paisa defendió a Karina García por los ataques de los que fue víctima en la casa estudio - crédito @rechismes/IG

Agregó que esto no solo implica una falta de respeto, sino que de fondo hay un machismo histórico que ha marcado por generaciones a los colombianos.

“Está relacionado con el machismo histórico que ha tratado de hacer que las mujeres se avergüencen por sus decisiones personales y sobre sus cuerpos, y está tan mal porque incluso si fuera el caso, el hecho de que una mujer sea trabajadora sexual, no la hace ser menos ser humano que los demás, ni la hace tener menos valor, y mucho menos que merezca menos respeto”, agregó a su discurso a favor de Altafulla.

El paisa atacó contundente a Melissa Gate como a Yina Calderón en este texto - crédito @rechismes/IG

El mejor amigo de Karol G además expuso que el programa se ha caracterizado en esta temporada por defender el bullying y los ataques de misoginia que se han visto en diferentes publicaciones, por eso, aseguró sentirse “harto” de que este tipo de acciones se repliquen teniendo en cuenta la realidad que vive el país.

“Me tienen harto defendiendo el bullying disfrazado de humor negro… Basta ya de justificar las acciones de cualquier persona de insultar a los demás bajo esta excusa. Yo estoy harto de que esto sea lo que vean en el exterior de mi país, me da vergüenza que haya gente que se enorgullezca de hacer dinero insultando o inventando chismes de los demás, disfrazado bajo la palabra ‘frentero’”, una clara referencia al comportamiento de Yina Calderón.

La defensa a Altafulla por el primer puesto

Amigos de Karol G se fue con toda respaldando la llegada de Altafulla a la final y como ganador de esta temporada - crédito @rechismes/IG

Finalmente, el discurso de Daiky a favor de Altafulla culminó con el completo apoyo por el cantante barranquillero para que se quede con el premio. Junto a una fotografía del finalista de La casa de los famosos Colombia expuso otras razones por las cuales se decantó por él.

“A mí un man respetuoso, divertido, inteligente y con valores como este si me representó, y me encantaría verlo ganar para que se la meta toda a su carrera como artista de la que tanto se han burlado en ese programa y aunque no gane eso, él ya ganó el apoyo de muchos y sé que le va a ir re bien", concluyó Gamboa.