María José Pizarro envió carta a Efraín Cepeda sobre apelación para repetir votación de la consulta popular: “Usted desafía a la justicia”

La senadora María José Pizarro y presidente del Senado, Efraín Cepeda han sido protagonistas en la discusión de la consulta popular - crédito @SenadoGovCo/X

El 6 de junio de 2025, durante la ceremonia de ascenso de nuevos subtenientes y tenientes de Corbeta de la Armada y la Infantería de Marina, en Cartagena, el presidente Gustavo Petro, anunció que un juez ordenó repetir la votación sobre la consulta popular en el Senado en un plazo de 48 horas.

Sin embargo, la decisión del juez no ordenó repetir las votaciones, sino resolver un recurso de apelación de María José Pizarro por el cierre de la votación para la aprobación o no de la convocatoria del mecanismo de participación ciudadana.

Con respecto a las palabras de Petro, el presidente del Senado, Efraín Cepeda publicó un documento en el que demostraba que respondió a la apelación que presentó la precandidata presidencial el pasado 20 de mayo. En el escrito, el líder político del Partido Conservador señaló que el recurso interpuesto por la senadora del Pacto Histórico no fue claro.

Este es el documento con el que el presidente del Senado, Efraín Cepeda, respondió a la apelación solicitada por la senadora María José Pizarro el pasado 20 de mayo - crédito X

En respuesta, la congresista del Pacto Histórico exigió a Cepeda acatar la decisión de la jueza Sexta Civil del Circuito de Bogotá para que el debate sobre la Consulta Popular se repita en la Corporación.

“La decisión de la jueza Sexta Civil del Circuito de Bogotá es clara: garantizar mis derechos fundamentales y los del pueblo colombiano para que el debate sobre la consulta se dé con libertad y respeto de todas las partes”, se lee en la misiva.

De igual manera, aseveró que el legislador vulneró sus derechos por no atender sus apelaciones; y lo acusó de liderar el Senado de la República a través del autoritarismo.

“Al desatender mis apelaciones usted impidió un debate limpio, abierto y democrático. Su esfuerzo por eludir la aplicación del fallo de la juez constituye otra vulneración a mis derechos y una burla a la justicia. Es falso que mi apelación haya sido resuelta. La Ley 5ta de 1992 es clara en establecer que la decisión sobre una apelación la debe tomar la Plenaria del Senado de inmediato y no su presidente unilateralmente. Presidente Cepeda, tomar las sendas del autoritarismo usurpando las funciones de la plenaria es indebido”, precisó Pizarro.

María José Pizarro envió carta a Efraín Cepeda - crédito María José Pizarro

Y agregó: “La jueza consideró: “es claro que de la respuesta aportada por la senadora MARÍA JOSÉ PIZARRO RODRÍGUEZ, el recurso interpuesto por ella no estaba relacionado con el resultado de la votación, sino con la decisión del Presidente del Senado de cerrar el periodo de votación, que duró menos de 4 minutos, para aprobar o no una consulta popular propuesta por el Gobierno Nacional (...) La negativa por parte del Presidente del Senado frente a la resolución del recurso de alzada propuesto por la senadora MARÍA JOSÉ PIZARRO el día 14 de mayo del año 2025, relacionado con el cierre de la votación para la aprobación o no de una consulta popular, se traduce en un acto arbitrario”.

Para la legisladora del Pacto Histórico, la postura del senador Cepeda frente la consulta popular vía decreto y el recurso de apelación que interpuso reta los principios éticos y legales. En ese sentido, sostuvo que recurrirá a los mecanismos que ofrece la democracia y la justicia colombiana para defenderse de él.

“Senador Cepeda, Ud. desafía a la justicia al pretender dar por cumplida la orden de la Jueza enviando un escrito, sobre un tema distinto, con fecha de 20 de mayo, que no subsana el haber desatendido mis apelaciones. Quiero reiterar que mientras usted y la oposición sigan desconociendo la presión social que busca una mayor igualdad de oportunidades, el país seguirá en conflicto. Es usando los mecanismos de la democracia como se tramitan y resuelven”, puntualizó el documento.

La congresista invitó al presidente del Sendo a respetar la decisión de la jueza Sexta Civil del Circuito de Bogotá - crédito Lina Gasca/Colprensa

A renglón seguido, Pizarro dijo que “quede absolutamente claro, la oposición que ayer afirmaba defender la justicia de Colombia en el Congreso, ante los medios y los espacios sociales de debate, hoy desconoce la voz de una jueza de la República y reinterpreta a su acomodo un fallo judicial. Por nuestra parte seguiremos desde la democracia y con la justicia defendiendo el derecho del pueblo a lograr reformas que nos permitan vivir mejor.