Los artistas que dominan el ranking de K-pop en iTunes Colombia

El fenómeno del K-pop continúa su expansión internacional y su impacto en las plataformas digitales es evidente. En la última actualización de iTunes, varias canciones del género han alcanzado posiciones importates, confirmando su popularidad. Entre los temas más reproducidos se encuentran Bad Desire (With or Without You) de ENHYPEN, un grupo que ha batido récords en varias ocasiones y que sigue emocionando a sus seguidores con sus melodías.

La influencia de estos artistas no solo se limita a Asia, sino que se crece a nivel global, conquistando audiencias en todo el mundo y consolidando al K-pop como un género musical dominante en la era digital.

Aquí un listado de las 10 canciones más escuchadas de este día

1. Bad Desire (With or Without You)Artista: ENHYPEN

2. Pied PiperArtista: BTS

3. Bad Desire (With or Without You) (English Ver.)Artista: ENHYPEN

4. Am I WrongArtista: BTS

5. Too CloseArtista: ENHYPEN

6. HeliumArtista: ENHYPEN

7. Loose (Korean Ver.)Artista: ENHYPEN

8. OutsideArtista: ENHYPEN

9. Flashover Artista: ENHYPEN

10.Epilogue: Young ForeverArtista: BTS

Cómo ha influido el K-Pop en la cultura Colombiana

El K-Pop ha influido de manera significativa en la cultura colombiana, especialmente entre la juventud, desde que llegó al país hace alrededor de ocho años. Esta influencia se manifiesta en varios aspectos:

Cultura y estilo de vida: El K-Pop ha trascendido de ser solo un género musical a convertirse en un estilo de vida para muchos jóvenes colombianos. Ya que a través del baile, la estética, el lenguaje y la cultura coreana, los seguidores adoptan nuevas formas de expresión y socialización, generando transformaciones en sus estilos de vida y construcción de identidad.

Comunidades y fanatismo: En el país existen numerosas comunidades de fans, conocidas como fanbases, como por ejemplo lo son los de agrupaciones como BTS o BlackPink, que se reúnen para practicar coreografías, compartir contenido y participar en eventos relacionados con el este género musical. Esto fomenta un sentido de pertenencia y unión entre personas de diferentes orígenes sociales y culturales.

Difusión y consumo digital: La popularidad del género en Colombia se ha visto impulsada por la globalización y el uso intensivo de plataformas digitales como YouTube y redes sociales, que permiten la viralización de canciones, coreografías y contenidos relacionados. Esto ha facilitado que el K-Pop sea accesible y consumido masivamente, especialmente por la generación Z.

Exponentes importantes del K-pop

EXO, formado por SM Entertainment en 2012, es uno de los grupos de K-pop más destacados y prolíficos. Con miembros provenientes de Corea del Sur y China, EXO debutó con un concepto único de subgrupos orientados a diferentes mercados (EXO-K y EXO-M). Este enfoque, junto con su música pop-electrónica y actuaciones impresionantes, ha llevado a EXO a ganar numerosos premios y reconocimiento internacional. Han vendido millones de álbumes y han realizado giras mundiales, lo que refuerza su estatus como uno de los principales exponentes del K-pop en la última década.

TWICE, un grupo femenino formado por JYP Entertainment en 2015, también se ha consolidado como una fuerza dominante en el K-pop. Con nueve miembros seleccionados a través del programa de supervivencia “Sixteen," TWICE rápidamente ascendió a la fama con éxitos pegadizos como “Cheer Up” y “TT." Su enfoque en música y coreografías vibrantes y energéticas, junto con su atractiva estética visual, ha capturado el interés del público global. TWICE se destaca por su gran popularidad en Japón, además de su éxito en otras regiones y continúa marcando tendencia en la industria del K-pop.