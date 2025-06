Petro despertó en X con dura crítica a la codicia de las elites: “Quieren vivir gorrones, del trabajo del pueblo esclavizado”

Una declaración directa y personalizada crea controversia en el ámbito político, planteando interrogantes sobre posibles consecuencias en relaciones internacionales - crédito Europa Press

En la mañana del 7 de junio del 2025, por medio de su cuenta oficial de X, antes Twitter, publicó un mensaje contra las elites de Colombia, la codicia de las mismas y sobre la criminalización de unos pocos contra el pueblo Colombiano.

En una extensa publicación, Petro denunció el presunto control de estas élites sobre el poder en Colombia e hizo un llamado a la emancipación popular. Estas declaraciones surgen en medio de un contexto político nacional marcado por tensiones entre el Gobierno y sectores opositores referentes a la reforma laboral y consulta popular que ha tratado de impulsar.

Según sus palabras, “los dueños del poder, unos cuantos pelagatos, quieren vivir gorrones, del trabajo del pueblo esclavizado”. Este señalamiento hizo referencia al presunto rol que estas élites han tenido en la preservación de desigualdades en el país.

Además, el mandatario apuntó contra ciertos sectores de la sociedad colombiana, los cuales, según él, buscan perpetuar su influencia a pesar de los cambios políticos.

“Quieren regresar a sus fechorías, quieren volver a los palacios públicos, que construyeron porque se ilusionaron con la idea de ser una aristocracia europea, mentes colonizadas, y se les olvidó que el himno nacional dice que el rey ya no es soberano, que es el pueblo el soberano, quieren seguir matando, dando balín, ahora dicen, en clubes de banqueros y se ríen, porque sus fortunas se hicieron con la sangre de los colombianos”, declaró Petro, sugiriendo una resistencia de estos grupos hacia su presidencia.

El presidente vinculó estas críticas con episodios históricos de conflicto y violencia en Colombia, destacando que las élites habrían jugado un papel en la creación de estas dinámicas.

Según su publicación, “jugaban a matar toros cuando en realidad mataron 700.000 personas, seres humanos colombianos, llenaron la patria de dolor de madre”. Este dato parece aludir al prolongado conflicto armado del país y a su impacto en la población.

La publicación en X también aludió a lo que Petro calificó como un deterioro en las instituciones democráticas. Alegó que actualmente existe un desprecio por la separación de poderes y un rechazo contra el mandato presidencial, manifestado a través de supuestos ataques en su contra.

Subrayó: “Ya no hay independencia de poderes porque al poder presidencial que hoy es del pueblo, lo escupen, lo humillan, lo vejan... Quien dijo que podían acallar al pueblo. El gigante dormido esta despertando, y en frente está la espada de Bolívar. Tiranos temblad”.

El mandatario vinculó sus observaciones con la historia de Colombia y la lucha por la soberanía popular, citando al libertador Simón Bolívar como un símbolo de esta emancipación.

En un tono combativo, escribió: “El gigante dormido está despertando, y en frente está la espada de Bolívar. Tiranos temblad”.

Además, señaló que, a su juicio, algunos sectores han traicionado los principios del acuerdo de paz de 1991 tras la desmovilización del M19, movimiento del que él mismo fue parte: “Se burlaron del pacto de paz con el M19: la Constitución de 1991”.

El discurso del presidente Petro llamó también a un reconocimiento de la diversidad de la nación y se dirigió a quienes considera responsables de las desigualdades sociales en Colombia. “Dejen ante su incapacidad histórica, en estas tierras tan hermosas, bastardos de Bolívar, sus asesinos, expresar al pueblo, dejen que la diversidad hermosa de sus culturas diversas se expresen. Liberen al pueblo, es la hora de emancipar, no de esclavizar”, expresó en la parte final de su publicación.

El presidente arremetió en redes sociales contra sectores que, según él, históricamente han controlado el país, señalándolos por violentar la democracia y fomentar el sufrimiento - crédito Ovidio González/Presidencia

Este mensaje ha generado reacciones mixtas entre usuarios en redes sociales. Algunos lo ven como una reafirmación de los principios políticos de Petro, mientras que otros lo consideran una postura que profundiza la polarización existente en el país.

“¿Alguien lo leyó entero? No pude pasar del primer párrafo la verdad”, “Haces parte de la misma élite, no me engañas”, “Petro se sube al balcón, se disfraza de libertador y nos suelta otro monólogo de teatro escolar. Habla de “reyes desnudos”, pero el que va en peloto de legalidad es él, con toga de Chávez y corona de Montealegre. Predica democracia mientras quiere imponer una consulta por decreto. El pueblo no necesita otro mesías con delirio de mártir. ¡Bájate del balcón, Gustavo! Ni consulta trampa, ni dictadura disfrazada de epopeya" y “Estoy en el baño leyendo esto, y me toco pasarme el papel higiénico primero por los ojos. Es inevitable llorar”, son solo algunos de los comentarios que están en la publicación de Petro.