Petro aseguró que ordenaron repetir la votación en el Senado sobre la consulta popular: “Un juez acaba de tutelar”

El presidente de la República, Gustavo Petro, afirmó que en la consulta popular hubo fraude y que un juez ordenó repetir la votación en el Senado en un lapso de 48 horas.

“Debo informarle al país, a través de los medios de comunicación, que un juez acaba de tutelar nuestro derecho a la consulta popular. Determinó que hubo fraude en el Senado y ordena repetir la votación del Senado en las próximas 48 horas”, dijo Petro en medio de la ceremonia de ascenso de los nuevos subtenientes y tenientes de Corbeta de la Armada y de la Infantería de Marina, en Cartagena.

El mandatario hizo un llamado a los congresistas, pidiéndoles actuar con libertad y conciencia en la nueva votación. “Nadie puede impedir que un parlamentario elegido por el voto popular, amigo o no del Gobierno, pueda ejercer con libertad su derecho a votar. Porque esta vez no es una ley, no es cualquier proposición; esta vez es la convocatoria al constituyente primario a decidir sobre sus derechos”, afirmó.

Asimismo, advirtió que ningún presidente de partido puede coartar la libertad de decisión de los senadores y representantes: “Nadie, absolutamente nadie puede impedir que un parlamentario vote de acuerdo a su conciencia. Vote de acuerdo, ojalá, a lo que necesita este pueblo colombiano, que es sentir cada vez más de acuerdo a la Constitución”.

En su intervención, Petro recordó la importancia de la libertad como principio fundacional de Colombia y resaltó el papel del pueblo en definir los objetivos y funciones del Estado. Además, mencionó que la Armada interpretará canciones en el Palacio de Nariño, emulando a quienes han cantado a la libertad desde el centro del país.

La propuesta de consulta popular que promueve el presidente Gustavo Petro se ha convertido en el eje de intensos debates políticos en el país, extendiendo su repercusión hasta instancias internacionales.

La controversia ha escalado hasta el punto que el presidente del Senado, Efraín Cepeda, solicitó a organismos como la ONU, la Cidh y la OEA que intervengan para detener el proceso convocado por el mandatario.

El escenario se tensó aún más el viernes 6 de junio, durante la 59° Convención de Asobancaria, realizada en Cartagena (Bolívar), cuando el procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, abordó públicamente el caso.

El funcionario afirmó que la solicitud de Petro para convocar a la consulta fue negada de forma formal por el Senado, descartando ambigüedades jurídicas al respecto.

“Se negó formalmente, y así está establecido y no cabe discusión jurídica alguna, la posibilidad de ver la solicitud del señor presidente de la República que el Senado diera un concepto favorable, no lo dio, no existe”, aseguró Eljach, que también mantuvo una postura crítica ante la posibilidad de que el Ejecutivo pretenda convocar la consulta a través de un decreto.

Eljach enfatizó que la definición sobre este asunto corresponde exclusivamente al Consejo de Estado. “Está la decisión en manos de los jueces del Consejo de Estado, dejémoslo en tranquilidad, dejémoslo en su serenidad, en su augusta capacidad de resolver nuestros problemas jurídicos y no perturbemos, no contribuyamos a generar un mal ambiente, para que la justicia opere como debe”, declaró.

Las declaraciones de Eljach motivaron una rápida respuesta del presidente Petro, que, por medio de sus redes sociales, reiteró la existencia de irregularidades en la votación dirigida por Efraín Cepeda.

El jefe de Estado insistió en que se impidió el voto de tres congresistas favorables a la consulta y evocó la historia política del país al plantear paralelismos con el fraude electoral de 1970, que precipitó la aparición del grupo armado M-19. “No se puede fundamentar y legitimar la política sobre el fraude, porque eso, como se vio el 19 de abril de 1970, solo lleva a la violencia”, escribió el mandatario, que reclamó apoyo institucional al proceso de participación ciudadana impulsado desde el Ejecutivo.

Petro instó a las instituciones a permitir que la población decida sobre las reformas propuestas por su Gobierno, especialmente la laboral, advirtiendo sobre el riesgo de ilegitimidad si se obstaculiza la consulta. “Las instituciones de Colombia deben abrir el paso a la decisión popular o se bañarán de ilegitimidad, al separarse del constituyente primario”, enfatizó el presidente.

Cabe señalar que el Consejo de Estado zanjó parte del debate al emitir un Auto el 3 de junio de 2025, en el que estableció que la decisión del Senado constituye un acto definitivo, con lo cual descartó que el Ejecutivo pueda convocar la consulta por decreto.

El tribunal puntualizó que el Legislativo fijó una postura clara frente a la propuesta de Petro, desestimando la interpretación del presidente de que la ausencia de una postura firme permitiría avanzar con la convocatoria desde la Casa de Nariño. No obstante, el anuncio del presidente aumenta las tensiones y la confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo.