La Toxi Costeña se enfrentó a Karina García y Yaya Muñoz: “No peleo con nadie que no esté en la final”

La Toxi Costeña se enfrentó con Karina García y Yaya Muñoz tras comentarios ofensivos - crédito cortesía del Canal RCN

Los cuatro finalistas de La casa de los famosos Colombia vivieron una noche llena de emociones el viernes 6 de junio, cuando 17 exparticipantes de la segunda temporada del reality regresaron a la casa para compartir con ellos.

El reencuentro incluyó momentos de alegría, pero generó tensiones que culminaron en un enfrentamiento protagonizado por La Toxi Costeña, una de las finalistas, contra las exparticipantes Karina García y Yaya Muñoz.

El conflicto comenzó cuando García y Muñoz lanzaron comentarios indirectos hacia la sincelejana. Según relató la finalista, mientras ella se encontraba en el baño, ambas excompañeras se acercaron para provocarla.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Karina García insinuó que no quería usar una pijama porque ya la había usado “La Toxi”, mientras Yaya Muñoz reforzó el comentario - crédito @MariaPeace08/X

Además, en un video compartido en redes sociales, se observa cómo García y Muñoz hacían comentarios despectivos sobre la ropa de “La Toxi”, insinuando que era prestada, y cuestionaban su higiene personal.

“Amiga, esta pijama me queda grande, ¿no tienes una pijamita por ahí de sobra? (...) Acórdate que esta pijama tiene historia (...) esta se la puso aquí alguien sin permiso”, dijo la modelo, refiriéndose a que no quería usarla, porque ya la había usado “La Toxi”. Yaya expresó: “Karina García (...) ay no, yo le pasó una”.

Después de hablar sobre la pijama, lo repitieron en el baño y, en esa ocasión, Muñoz le dijo a Karina que las veces que le prestó la ropa a “La Toxi” lo hizo de corazón. Luego, Yaya llamó “cochina” a la sincelejana. Ante esto, la finalista expresó su enojo con palabras fuertes, afirmando que no permitiría que nadie la desestabilizara en los últimos días de la competencia.

Según la finalista sincelejana, Karina García y Yaya Muñoz se acercaron al baño para provocarla con comentarios indirectos - crédito @boris_col/X

“Tirando indirectas para que yo me salga de mis casillas, les digo que no peleo con nadie que no esté en la final, ardidas de mierda. Aprovechan los dos días aquí para hacer todo lo que no hicieron durante todo el programa”, afirmó La Toxi Costeña. Su reacción generó diversas opiniones entre los presentes en la sala, aunque García y Muñoz optaron por no responder públicamente a las acusaciones.

Asimismo, en las redes sociales los televidentes del programa opinaron sobre el enfrentamiento de las exparticipantes con la finalista: “jajajaj quién en su sano juicio le da importancia a la toxi, nadie”; “un llamado de atención se supone quera era para pasar un buen rato con sus compañeros y llegan dos personas a indisponer cuando ya no son participantes respeten al público y a los finalistas”; “Poquito lo que le hicieron a Karina , el karma”.

Cómo fue el reencuentro de Karina García y Yaya Muñoz antes de reingresar al programa

Karina García y Yaya Muñoz, en su reciente encuentro, ambas recordaron los momentos difíciles que vivieron dentro del programa.

Con tono firme, la finalista cuestionó la actitud de Karina y Yaya durante su breve regreso al programa - crédito @zorellt/X

La modelo paisa, que ha sido una figura polémica durante toda la temporada, expresó que se sintió maltratada y humillada durante su participación. “Amiga, amiga. Me hiciste mucha falta para llorar juntas. Me maltrataron, me humillaron”, le dijo García a Yaya.

Este intercambio fue compartido por Muñoz en un video que tituló “Reencuentro con mi Karina Santana” y ocurrió cuando se estaban preparando para ingresar nuevamente al reality, lo que dejó en evidencia la cercanía entre ambas y las emociones que aún persisten tras su paso por el programa.

El encuentro generó comentarios de los usuarios en las redes sociales: algunos se emocionaron, mientras que otros criticaron e incluso especularon que ambas se habían puesto de acuerdo para atacar juntas a La Toxi Costeña durante su visita al reality.

En un video publicado en redes, ambas recordaron lo vivido durante la segunda temporada del programa - crédito @Teamkarifulla/TikTok

“Mis dos favoritas ❤️“; ”ridículas"; “Divinas las dos!! 😍“; ”Ellas dos estuvieron juntas antes de entrar, donde posiblemente planearon lo que iban a hacer"; “Las lindas con las lindas ❤️“, son algunas reacciones en las plataformas digitales.