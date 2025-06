Jhon Jader Durán se pronunció tras su salida de la concentración de la selección Colombia: “Son cosas que se salen de las manos”

Jhon Jader Durán abandona la concentración de la selección Colombia en medio de rumores de una pelea que lo involucró junto a otros jugadores - crédito FCF

Tras el empate sin goles de la selección Colombia ante Perú en Barranquilla y el mal juego mostrado, los dirigidos por Néstor Lorenzo afrontan una crisis que trasciende lo futbolístico y ya amenaza con poner en duda la gestión del entrenador argentino a pocos días del próximo juego por eliminatorias ante Argentina.

Durante el entretiempo del partido disputado el pasado viernes 6 de junio, el periodista Jacobo Arenas difundió en su cuenta de X información en la que señalaba que hubo una pelea que involucró a Jhon Jader Durán con varios jugadores, hecho que habría motivado su salida del partido durante el entretiempo. En las horas posteriores dicha información fue ratificada por Paolo Arenas y Carlos Antonio Vélez.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Aunque los jugadores desmintieron dichos rumores en la zona mixta (a la que llegaron con varias horas de retraso, según reportaron varios periodistas desde Barranquilla), en la tarde del sábado 7 de junio la Federación Colombiana de Fútbol anunció que Durán abandonaba la concentración por molestias físicas, hecho que reavivó las especulaciones previas.

En declaraciones para Gol Caracol, el propio Jhon Jader Durán se pronunció horas después de conocerse su salida de la concentración de la selección Colombia, revelando que fue un problema lumbar el que lo alejó de la preparación para el juego ante Argentina.

“Son cosas que se salen de las manos. Es un problema lumbar que estoy cargando hace rato y creo que ya llegó al límite”, indicó. “Se hablaron todos los temas y estoy saliendo porque me duele mucho la espalda. Prefiero tomar el riesgo ahora que antes que sea un poco más tarde”, expresó Durán.

Durán señaló que venía enfrentando un problema lumbar que se agravó tras su llegada a la concentración y obligó a que fuese reemplazado en el entretiempo del partido contra Perú - crédito FCF

Sobre los rumores de que hubo una trifulca entre los jugadores a raíz del empate sin goles ante Perú, Durán volvió a negar dichas informaciones e insistió en que su salida se debe a problemas físicos.

“No tengo ningún inconveniente, como lo dije ayer, ni con el profe ni con el “viejo”, como le digo a James y a Lerma de cariño. Desde que llegué aquí más que todo han sido como mis padres. Tengo mucha afinidad con Lerma. Entonces, no tengo la necesidad de salir a decir ese tipo de cosas porque indispone un grupo, tal vez una familia y muchas cosas. Pero bueno, ya son cosas aparte, se lo dejo a Dios, y ya cada quien arregla su imaginación y sus pensamientos”, afirmó.

El atacante ex Aston Villa y Envigado reveló que los jugadores se enteraron de los rumores de la pelea cuando se disponían a retirarse de la zona mixta. Acto seguido, apuntó contra Jacobo Solano, el primero en difundir dichos rumores.

Durán negó de forma categórica las especulaciones de una pelea en el vestuario de la selección Colombia - crédito Mariana Greif/REUTERS

“No sé cómo se llama el periodista, ni me interesa, porque son personas que son malas, que quieren arruinar una imagen. Pero nos enteramos saliendo del juego, y pues no pasó a mayores, porque no es verdad lo que dicen”, sentenció.

Jacobo Arenas reafirmó su versión de lo ocurrido con Durán y la selección Colombia

Poco después de que se diera a conocer la salida de la convocatoria de Jhon Jader Durán, el periodista volvió a referirse al tema en su cuenta de X, insistiendo en la versión de la pelea y afirmando que la decisión de su salida recibió la aprobación de Ramón Jesurún.

Jacobo Solano se refirió a la salida de Jhon jader Durán de la concentración, afirmando que Lorenzo le exigió su salida al presidente de la Federación, Ramón Jesurún - crédito @JACOBOSOLANOC/X

“Lorenzo fue claro con Ramon Jesurún, no va a aguantar irrespeto y que se dañe la armonia en el grupo, hay jugadores que no lo soportan. No va más”, expresó, describiendo la situación como “impresentable”.

Sobre la versión de que su salida se debió a problemas físicos, Arenas fue claro: “La Federación no lo quiere exponer, ni echarle el país encima y afirman que sale debido a una lesión muscular”, sentenció.