Representante de Frisby en España aumentó la polémica por la utilización de la marca: “Ellos no querían expandirse a Europa”

La empresa colombiana buscará recuperar el poder de la marca en Europa - crédito Frisby Colombia

La pelea entre Frisby Colombia S.A., cadena colombiana de pollo frito que tiene más de 45 años en el mercado, con un amplio reconocimiento en el país, y la más reciente empresa Frisby España tiene un nuevo capítulo.

En conversación exclusiva con la W Radio, Charles Dupont, representante autorizado de Frisby España, entregó algunos detalles de la creación de esta compañía y los supuestos intentos de negociación con Colombia, además de confirmar que tenía el conocimiento de la existencia de la marca y aun así no le importaron las implicaciones de registrar la firma en Europa.

Uno de los primeros puntos que toco lo enfatizó en defender el deseo de querer expandirse, ya que no hay una ley que lo prohíba en Europa.

“Sabía que Frisby existía en Colombia y que no tenían intención de expandirse a Europa. Pero eso no constituye una mala práctica. La legislación europea es clara: si una marca no está registrada en la región y no hay uso o conocimiento generalizado dentro de Europa, puede ser registrada por otro actor”, aseguró Dupont.

La falta de registro en mercados extranjeros causó un conflicto legal para Frisby en España - crédito Frisby Colombia/Europa Press/Colprensa

Mencionó que bajo la normativa de ese continente y en vista del deseo de tomar el nombre de Frisby intentó establecer comunicación con los representantes de la marca o los dueños de esta para intentar comprar una franquicia, pero que no obtuvo respuesta alguna.

“No respondieron. Nosotros hemos contactado a varias personas en el grupo Frisby y simplemente nos han dicho. Lo vamos a estudiar. No hemos pedido dinero. Obviamente, hemos dicho nosotros tenemos contactos con fondos de inversiones aquí en España y en Europa y podemos buscar socios e ir adelante. No con un cerebro. Un restaurante para hacer un negocio nacional y ojalá continental. Y vamos a pagar a Frisby, Colombia algo. Y ellos nunca nos respondieron. Entonces nosotros hemos ido adelante con el proyecto”, agregó el representante de Frisby España.

La presidenta de Frisby resalta el liderazgo de la marca en el mercado colombiano de comida rápida - crédito Frisby

Fue cuestionado sobre la conexión que tendría que hacer con el público colombiano teniendo en cuenta la desaprobación que ha tenido la intención de querer abrir un Frisby en España como si fuera otro negocio en Colombia, y el respaldo que la compañía nacional ha tenido por aparte de consumidores y otras marcas.

Su respuesta no dio lugar a que se le hiciera algún tipo de réplica: “Las personas que sí que no están de acuerdo con nuestra estrategia y plan de desarrollo es mayoritariamente personas en Colombia. Los colombianos en España nos envían mensajes pidiendo si ya estamos abiertos, si ya hacemos entregas donde se puede comprar el pollo y también otros nos dicen lo sé muy bien que no es Frisby Colombia, lo entiendo, pero muchas gracias para emprender aquí en España y ofrecernos algo que de todas maneras no hubiéramos podido probar en España. Entonces entiendo el sentimiento colombiano, que es como si le quitamos algo, pero no es así. Lo que estamos haciendo es dar la oportunidad a otras personas en otro continente de probar nuestra comida”.

La marca colombiana Frisby encara un desafío legal en España tras un registro no autorizado - crédito iStock; prensa Frisby Colombia

A pesar de sus alegatos por defender la acción que pretender hacer en España bajo la legislatura de Europa, y con una intención acérrima de continuar con el proceso de apertura de una marca colombiana de comida rápida, desconoce el sabor del producto, pues nunca lo ha probado, y tampoco ha visitado Colombia para detallar un poco más a fondo las raíces de la marca.

Finalmente, explicó que la idea no surgió de un tercero sino de un estudio de mercado realizado en el lugar y ver las oportunidades de expansión que había en este nicho de mercado en su país.