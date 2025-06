Procurador General contradijo a Petro y negó fraude en el hundimiento de la consulta popular: “No cabe discusión jurídica”

El procurador aseguró que la consulta popular se negó formalmente y no hay lugar a otros mecanismos jurídicos - crédito Redes sociales/X

En la mañana del viernes 6 de junio, durante la 59° convención de Asobancaria en Cartagena (Bolívar), el procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, se desmarcó de la posición del Gobierno nacional sobre la consulta popular que se hundió en el Congreso.

El funcionario aseguró que el Senado negó de manera formal la solicitud de convocar a ese mecanismo, y descartó que existan dudas jurídicas al respecto.

En medio del debate generado por las denuncias de supuestas irregularidades en la votación del trámite, Eljach declaró: “Se negó formalmente, y así está establecido y no cabe discusión jurídica alguna, la posibilidad de ver la solicitud del señor presidente de la República que el Senado diera un concepto favorable, no lo dio, no existe”.

Durante su intervención, Eljach sostuvo una postura crítica ante la intención del presidente de la República, Gustavo Petro, de convocar una consulta popular mediante decreto.

Este mecanismo, que ya despertó controversias legales, incluso llevó al Ejecutivo a solicitar a la Corte Constitucional que revise la legalidad del recurso.

No obstante, Eljach enfatizó que la definición sobre este asunto corresponde exclusivamente al Consejo de Estado. “Está la decisión en manos de los jueces del Consejo de Estado, dejémoslo en tranquilidad, dejémoslo en su serenidad, en su augusta capacidad de resolver nuestros problemas jurídicos y no perturbemos, no contribuyamos a generar un mal ambiente, para que la justicia opere como debe”, declaró.

El procurador reiteró la importancia de acatar el fallo del alto tribunal administrativo. “A lo que defina el Consejo de Estado en la admisión de una demanda que no sabemos en qué vaya a terminar, pero acataremos lo que diga la justicia”, anotó.

Además, recordó que “servidor público o particular que sea sujeto del poder disciplinario del Ministerio Público y que se salga de los carriles que señala la Constitución y la ley, ha de vérselas con la Procuraduría General, en un marco de respeto, de garantías, de debido proceso y de presunción de inocencia, porque ese es el encargo que a mí me entregaron y eso es lo que yo quiero cumplir”.

Cabe recordar que el Consejo de Estado emitió un auto el 3 de junio de 2025, determinando que la decisión del Senado respecto a la consulta popular propuesta por el presidente Petro es definitiva. Según el tribunal, esto impide que el Ejecutivo convoque la consulta por decreto, desestimando el argumento de Petro de que la falta de una decisión clara del Senado permitía dicha convocatoria.

El caso surgió tras una demanda presentada por Raymundo Marenco el 19 de mayo, que buscaba suspender temporalmente la consolidación de los resultados del Senado, que se había pronunciado desfavorablemente sobre la consulta. El Consejo de Estado declaró que el acto del Senado es definitivo, concluyendo el proceso iniciado por Petro el 1 de mayo.

Tras esta decisión, el presidente Petro utilizó sus redes sociales para expresar su desacuerdo, afirmando que la Corte Constitucional tiene la última palabra sobre el asunto. En sus declaraciones, criticó el proceso legislativo y la ausencia de un voto favorable del Senado, abogando por que se respete la voluntad popular.

De otro lado, al referirse a la coyuntura política y legislativa, Eljach instó a privilegiar los acuerdos y a no generar escenarios de confrontación extrema.

“No para aplastar mayorías a minorías, ni para que las minorías se inmolen frente a las mayorías. Es para pensar en los colombianos y en el mejor desenlace del ejercicio para el que fueron elegidos. Llegar a acuerdos, por ejemplo, en este tema sobre el cual se están haciendo anuncios apocalípticos sobre el futuro de la sociedad colombiana”, sostuvo en alusión a la reforma laboral que aún avanza en el Senado y cuya discusión, insistió, debe facilitar consensos.