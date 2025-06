Petro explotó contra el procurador General por negar fraude en la votación que hundió la consulta popular: “Efraín Cepeda no permitió votar”

El presidente de la República aseguró que la postura de Gregorio Eljach sobre la consulta popular es errónea - crédito Chepa Beltran/Europa Press - suministrada a Infobae

Durante la 59° convención de Asobancaria en Cartagena, Bolívar, el procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, se refirió a la reciente controversia sobre la consulta popular impulsada por el presidente de la República, Gustavo Petro, y la decisión del Senado de negar formalmente la solicitud para convocar a ese mecanismo.

El alto funcionario se distanció de la postura del Gobierno nacional de implementar el mecanismo de participación ciudadana vía decreto, argumentando que el Senado rechazó de manera formal la petición.

El procurador aseguró que la consulta popular se negó formalmente y no hay lugar a otros mecanismos jurídicos - crédito Redes sociales/X

Además, descartó la existencia de dudas jurídicas sobre el trámite. “Se negó formalmente, y así está establecido y no cabe discusión jurídica alguna, la posibilidad de ver la solicitud del señor presidente de la República que el Senado diera un concepto favorable, no lo dio, no existe”, expresó Eljach durante su intervención.

Por lo tanto, remarcó que la definición sobre la viabilidad de la consulta popular corresponde exclusivamente al Consejo de Estado. “Está la decisión en manos de los jueces del Consejo de Estado, dejémoslo en tranquilidad, dejémoslo en su serenidad, en su augusta capacidad de resolver nuestros problemas jurídicos y no perturbemos, no contribuyamos a generar un mal ambiente, para que la justicia opere como debe”, declaró.

Eljach insistió en la necesidad de acatar el fallo que emita el alto tribunal administrativo. “A lo que defina el Consejo de Estado en la admisión de una demanda que no sabemos en qué vaya a terminar, pero acataremos lo que diga la justicia”, puntualizó.

Las palabras del procurador General recibieron el rechazo del jefe de Estado, que en sus redes sociales mantuvo su argumento de que hubo fraude en la votación liderara por el presidente del Senado, Efraín Cepeda. De igual manera, lo acusó de impedir el derecho al voto de tres congresistas que estaban a favor de la consulta.

El jefe de Estado mantuvo su postura de irregularidades y vicios en la decisión de la corporación - crédito @petrogustavo/X

“Ni se negó formalmente ni debe crearse impunidad ficticia ante un hecho evidente; La presencia en plenaria de tres votos por el sí, que Efraín Cepeda no permitió votar”, escribió en su cuenta de X

Según sus consideraciones, las palabras del líder de la Procuraduría General de la Nación están legitimando el fraude en el Congreso. Así mismo, el presidente Petro recordó que la última vez que se admitió un presunto fraude en el país fue en las elecciones presidenciales de 1970 en las que se creía que iba a ganar el General Rojas Pinilla, pero tras un apagón resultó ganador Misael Pastrana.

Petro habló sobre la importancia de la institucionalidad en Colombia - crédito @petrogustavo/X

“No se puede fundamentar y legitimar la política sobre el fraude, porque eso, como se vió el 19 de abril de 1970, solo lleva a la violencia”, sostuvo el primer mandatario, haciendo referencia a la fundación del M-19 grupo armado al que perteneció.

Así las cosas, indicó que las instituciones deben respaldar la consulta popular, que permitirá a los colombianos decidir si aplican los cambios que pretende el Gobierno nacional con la reforma laboral.

“Las instituciones de Colombia deben abrir el paso a la decisión popular o se bañarán de ilegitimidad, al separarse del constituyente primario. No queremos instituciones llenas de corruptos fraudulentos, las queremos llenas de ciudadanía, de pueblo”, concluyó el mandatario.

Por su parte, el Consejo de Estado emitió un Auto el 3 de junio de 2025 en el que subraya que la decisión del Senado de la República sobre la consulta popular impulsada por el presidente de la República, Gustavo Petro, constituye un acto definitivo, lo que desestima la posibilidad de que el Ejecutivo convoque la consulta mediante decreto.

El alto tribunal explicó que el Legislativo adoptó una postura clara respecto a la iniciativa presidencial, lo que contradice uno de los principales argumentos esgrimidos por el mandatario colombiano, que había sostenido que la ausencia de una posición firme del Senado habilitaba la convocatoria directa.